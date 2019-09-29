تفاصيل مسلسل عروس بيروت الحلقة 21 عبر قناة MBC4 وموقع Shahid.net |تردد قناة MBC4 علي النايل سات

مسلسل عروس بيروت الحلقة 21، يترقب كل متابعي مسلسل عروس بيروت الحلقة الحادي والعشرون، في حالة من الشغف، فمن المتوقع أن تكون حلقة اليوم أكثر إثارة ومليئة بالأحداث المشوقة، يعرض مسلسل عروس بيروت علي قناة MBC4 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وموقع شاهد.







يتابع الملايين من مسلسل عروس بيروت في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، منذ عروض أولي حلقاته، وأصبح الآن ينتظره الملايين من المشاهدين بحالة من الترقب، حيث أن مسلسل عروس بيروت هو مسلسل درامي رومانسي لبناني، تم تصويره في لبنان وتركيا.

مسلسل عروس بيروت







في بادية الأمر تلقي مسلسل عروس بيروت انتقاداً كبيرا لأنه نسخة عربية من مسلسل عروس اسطنبول، لكن بعد ذلك أصبح حديث جميع مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “توتير”، ويشارك عدد من النجوم في بطولة مسلسل عروس بيروت، وهو النجم التونسي ظافر العابدين، والنجمة كارمن بصيص، وتقلا شمعون، جو طراد، مرام علي.

قصة مسلسل عروس بيروت

مسلسل عروس بيروت هو مسلسل رومانسي درامي، تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعي (فارس) ويقوم ظافر عابدين بهذا الدور وقد أتي متحدثاً اللهجة اللبنانية، وفتاة تدعي (ثريا) تعمل مغنية بأحدي الملاهي الليلية، لكن حبهما يلقي الكثير من المشاكل، وتقف في وجه هذا الحب أم فارس التي تدعي (ليلي)، لكن تنقلب مجري الأحداث وتنتهي بزواج فارس وثريا، لكن هذه ليست النهاية بل ما زال هناك العديد من الأحداث المشوقة.







تردد قناة MBC4 لمشاهدة مسلسل عروس بيروت

تعرض قناة MBC4 عدد من المسلسلات الحصرية، كما إلي أنها تعرض بعض المسلسلات الأجنبية المدبلجة، فضلاً عن عدد من البرامج مثل برنامج ديو المشاهير، وبرامج التسويق والشراء، لذا ننشر لكم تردد قناة MBC4 لمشاهدة مسلسل عروس بيروت.

التردد: 11470

درجة الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي