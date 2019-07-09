تفاصيل جديدة تطرأ في حالة الإعلامية ريهام سعيد بعد مرضها | “الحمد لله وشي موقعش” رسالة ريهام سعيد لجمهورها بعد مرضها وتطالبهم بالدعاء المستمر لها

قام بعض المختصين بالقسم الجلدي بتحذير الناس من من مرض “بكتيريا الوجه” ، والذي قام باصابة الإعلامية ريهام سعيد قبل عدة أيام، كما قالوا أنه قد يؤدي إلى الوفاة إذا أهمل المرض علاجه أو تم التعامل معه بطريقة خاطئة، وأكد أخصائيون بالجلد والبشرة أن مرض بكتيريا الوجه من أخطر الأمراض التي قد تؤدي إلى الموت.

وقد قامت الإعلامية ريهام سعيد، بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعد تداول العديد من الأخبار حول طبيعة مرضها.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة «معنديش مرض جلدي، ووشي مووجود موقعش الحمد لله »، مطالبة من جمهورها بالاستمرار لها في الدعاء . وأعلنت سعيد منذ أسابيع معانتها من ميكروب في أنفها، مما استدعى إجرائها عمية جراحية.

ما هو مرض بكتيريا الوجه؟ هي أحد أنواع الميكروبات التي تصيب الوجه، وعرف باسم البكتيريا العصوية، وأحياناً تكون بدايته التهاب في الضرس، أو في بصيلات شعر الوجه.

أعراض مرض بكتيريا الوجه ظهور طفح جلدي أحمر، ويتكون مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب، ويتكون الطفح الجلدي في الفم أحياناً، ويُطلق عليه القلاع الفموي، ويؤدي أيضًا إلى قرحة في المعدة، ويظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد يسبب الإصابة بالحروق الجلدي.

مخاطر مرض بكتيريا الوجه

يعتبر ذلك المرض من الأمراض النادرة، وقد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، والتهاب خلوي شديد، يتسبب في قصور بالدورة الدموية للوجه، وضمور عضلاته.

خطوات علاج مرض بكتيريا الوجه يمكن استخدام كريمات مضادة للبكتيريا، ويجب أن يتواجد بها عنصر كلوتريمازول النشيط، وأيضًا من العلاجات لهذا المرض الغسول المضاد للبكتيريا وذلك يستخدم عن طريق الفم، ويجب وجود العنصر النشط فيه وهو فلوكونازول. والجدير بالذكر أن زيت جوز الهند من العلاجات الطبيعية لمرض بكتريا الوجه، لما يحتويه من خصائص مفيدة للبشرة التي تساعدها على العلاج، وزيت الزيتون لماله من خصائص مفيدة مضادة للفطريات والبكتيريا التي ترطب الجلد، ومن الزيوت المفيدة كذلك في علاج بكتيريا الوجه زيت شجرة الشاي ويستخدم على الوجه مع غسول للبشرة.

الأرشادات المتبعة للحفاظ على البشرة من بكتيريا الوجه القاتلة:-

– شرب الماء المستمر طوال اليوم.

– التقليل من استخدام مساحيق التجميل.

– اختيار غسول الوجة المناسب للبشرة.

– الحفاظ على نظافة البشرة.

– التغذية الجيدة أكل الخضراوات والفواكة المليئة بالألياف.