تقع لأول مرة فنانة شهيرة أول ضحايا رامز في الشلال

ينتظر محبي وعشاق برامج المقالب بشوق كبير أول حلقة من برنامج رامز في الشلال الذي يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وينتظره الجماهير كل عام في رمضان على شاشة قناة MBC مصر ومن هنا يبدأ السؤال حول أول ضحية تقع بين يدي رامز جلال حيث يتوقع الجميع أن أول ضحية ستكون الحلقة الأقوى والأفضل ويتطلع المشاهدة لمعرفة من هي الضحية و من خلال موقع كلمة نكشف لكم عن أول ضيفة لبرنامج “رامز في الشلال”.

أول ضحايا رامز في الشلال.

كشفت بعض التقارير الصحفية أن الفنانة “دنيا سمير غانم” هي أول ضيفة تقع في برنامج “رامز في الشلال”، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها دينا ضحية في مثل هذه النوعية من البرامج وتعد الفنانة دينا من الفنانات المحبوبات لدى المشاهدين لما تتمتع به من موهبة كبيرة واستطاعت أن تحوز على حب وإعجاب المشاهد حيث نجحت في تقديم أعمال فنية متنوعة بين الدراما والكوميدي وشاركت كبار نجوم السينما.

الجدير بالذكر أن فكرة برنامج رامز في الشلال تدور حول وضع الضيف في قارب, ولكن نتيجة لتدفق الماء وبعض المؤثرات يتم العصف به، فتحدث هنا الصدمة للضيف ويبدأ بالصراخ ويكون عليها أن ينجو بنفسه ليصل إلى جزيرة، ولكن لن ينتهي الأمر إلى هنا حيث يخرج له رامز جلال على هيئة غوريلا ليرعب ضيف الحلقة.