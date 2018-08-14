تورط بقضية “رشوة” ونجلته فنانة شهيرة.. معلومات لا تعرفها عن “رمزي غيث”

رمزي غيث ، ممثل مصري يكون نجل شقيق الفنانين العظماء (عبد الله غيث – حمدي غيث)، حيث بدأ التمثيل منذ الثمانينيات بالقرن الماضي، درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتحدث من خلال لقاء صحفي معه قائلاً، بأنه عندما التحق بالمجال الفني والعمل بالتمثيل كان ملازم الفنانين (عبد الله غيث – حمدي غيث)، وكانت العلاقة بينه وبين عمه “عبد الله غيث” مختلفة تماماً، حيث كان له بمثابة صديقه وشقيقه الأكبر، بينما علاقته مع عمه “حمدي غيث” ظلت كما هي بمكانته الأستاذ، وتحدث أيضاً بأنه في بداية التحاقه بالمجال الفني ظنوا بأنه التحق بدراسة التمثيل دون أي موهبة وأنه استند على أسمائهما فقط عندما التحق بالمجال الفني.

عندما حصل على شهادة البكالوريوس، قام بالالتحاق بالمسرح القومي، مما جعله ينقطع فترة عن التمثيل، لأنه كان منشغلاً بعمله الخاص، وعندما انتهى وقرر الرجوع مرة أخرى في التسعينيات نصح بالعودة إلى العمل بالمسرح، لأن العمل بالمسرح سوف يفتح له مجالاً وسيكتشف بأنه لديه موهبة حقاً أم لا، كما ذكر عمَيه الفنانين.

قدم خلال مشواره الفني ما يقرب من ثلاثون عملاً فنياُ بين الدراما والسينما وأعمالاً متنوعة، مثل: من الذي لا يحب فاطمة – نور ونار – فرحان ملازم آدم، وغيرهم.

ابنة الفنان المعتزل “رمزي غيث”:

يذكر بأن تم ابتعاد الفنان رمزي غيث عن التمثيل لما يقرب من 7 أعوام، وكان آخر عمل له في عام 2010، وكانت (اغتيال شمس)، ولكن في رمضان عام 2016 تردد اسم “رمزي غيث” وذلك بعد مشاركة نجلته “ياسمين رمز غيث” بمسلسل (حلاوة الدنيا)، مع النجمة الكبيرة “هند صبري” و “حنان مطاوع”، وحقق نسبة عالية من المشاهدة.

يذكر بأن “ياسمين غيث” جسدت الدور بتلك المسلسل وكان يتماس مع حالتها الشخصية، حيث أنها أصيبت بمرض سرطان الثدي، وهي تبلغ من العمر تسعة وعشرون عاماً، وتلك الدور هو الذي جسدته، بالإضافة إلى أنها كانت تُعالج بالكيماوي.