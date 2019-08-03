توفت صائمة وأوصت بألا يلمس أحد جسدها عند وفاتها، ما لا تعرفه عن الفنانة مديحة كامل في ذكرى ميلادها الـ73

تمر اليوم ذكرى ميلاد مديحة كامل الـ 73، ويحتفل بها محرك البحث جوجل الأشهر عالمياً، حيث ولدت الفنانة مديحة بمحافظة الإسكندرية في عام 1948، ورحلت عن عالمنا في عام 1997 وهي تبلغ من العمر 48 عاماً، كما بدأت العمل بالمجال الفني منذ عام 1964 حتى عام 1992، قدمت خلال مشوارها الفني هذا الكثير من الأعمال الفنية من مسرحيات ومسلسلات وأفلام، منها: (حكاية لها العجب – لا تدمرني معك – بوابة إبليس – لعبة اسمها الفلوس – العجوز والبلطجي – ردا لرجل آخر – إنقاذ ما يمكن إنقاذه – الفول صديقي – يوم عاصف جداً) وغيرهم.

عن الفنانة مديحة كامل

تحدثت الفنانة من خلال فيديو نادر لها قائله، أنها تؤمن بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وهو أفضل دعاء “طلب العفو والعافية”، كما أوصت بوصيتين عند وفاتها وهما، ألا يلمس أحد جسدها غير المحرمين عليها، وأن يقرأ لها الدكتور “عمر الكافي” القرآن في عزاها.

كما ذكرت إحدى صديقاتها في لقاء نادر، بأن الفنانة الراحلة مديحة كامل كانت قد تحدثت في مكالمة جماعية قبل صلاة الفجر وكانت متحمسة وسعيدة، وأوصت صديقتها بعدم ترك صلاة الفجر ولتذهب لكي تستعد للصيام (أوعي ما تصليش الفجر يا منى).

كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل تحب تصميم الملابس، وبعد قرار اعتزالها الفن خططت لإنشاء مصنع للتريكو، ولكن يشاء القدر بأنه لم يمهلها لتطويره، وكانت تحب أن تظهر طبيعية دون مكياج طوال مشوارها الفني، ويذكر بأنه كان أقرب فنانتين كبيرتين لها (سهير رمزي – ميرفت أمين).

حياة الفنانة مديحة كامل

ارتدت مديحة كامل الحجاب واعتزلت الفن تماماً في عام 1992، وكان آخر أعمالها فيلم (بوابة إبليس)، وقد عانت الفنانة من مرض القلب وأصيبت بأول جلطة في عام 1975، وظلت قبل وفاتها بعام في المستشفى قرابة عشرة أشهر، نتيجة تراكم المياه بشكل مستمر على الرئة وضعف عضلة القلب.

تزوجت مديحة كامل في حياتها ثلاث مرات، المرة الأولى من “محمود الريس” رجل الأعمال وأنجبت منه نجلتها الوحيدة “ميرهان محمود”، ثم تزوجت المرة الثانية من “شريف حمودة” مخرج سينمائي، وجاء زواجها الأخير من محامي.