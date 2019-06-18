توقعات أحداث الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان المقرر عرضه قريبًا

بمجرد انتهاء الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” التي تم عرضها على شاشات التليفزيون وقد انتهت الحلقة 150 على صوت القرآن الكريم وبعض المشاهدة المشوقة التي تدل على بدء موسم جديد يحمل في خباياه العديد من الأحداث الجديدة والمثيرة، مما عمل على زيادة التساؤلات حول أحداث الموسم الجديد من مسلسل “أرطغرل” والذي سيحمل اسم “قيامة عثمان” وهو عثمان بن أرطغرل الذي سيعمل جاهدًا على استكمال مسيرة أبيه أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر ميلادي، وسنوضح لكم بناء على ما تم عرضه أهم الأحداث المتوقعة في الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان غازي فتابعونا.

الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان

بعد الحديث كثيرًا عن ديندار من قبل أرطغرل أو الأم هايماه فمن أهمل الأحداث المتوقعة في الحلقة الأولى هو عودة ديندار من جديد متزوجًا بعد حرب قبيلة الكاي الأخيرة مع المغول، على أن تشهد الحلقة سعادة الأم هايماه بعودة ابنها ديندار مرة أخرى، على أن تنتهي مسيرة الأم من هنا أو حتى قبل عودة الأبن بموتها وهذا ما تم الإشارة له في الحلقات الأخيرة من الموسم الماضي، كما سيعود أرطغرل من الحرب التي ستذكرها الأحداث فيما بعد، بالإضافة إلى عدة سيناريوهات أخرى متوقعة منها أن تصبح السيدة أيلبيلغى سيدة قبلة الكاس لتكمل مسيرة السلطانة حليمة بعد موتها.

نهاية أرطغرل فى مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أيضًا أن تشهد الأحداث الجديدة في مسلسل قيامة عثمان موت أرظغرل بعد أن يصبح كهلًا ولكنه بكامل عظمته وقوته، وذلك بعد أن يوصي أبنائه على الحفاظ على الدولة وتكملة الفتوحات من بعده وبالأخص ابنه عثمان غازي الذي يحمل المسلسل اسمه، على أن يقوم الممثل التركي بوراك أوزجيفت بتأدية دور عثمان بن أرطغرل ومن المتوقع أن تنتقل الأحداث إلى حقبة تاريخية جديدة في زمن جديد، وسوف يتم عرض الموسم الجديد من المسلسل كما هو متوقع على شاشة قناة TRT التركية، وسنوافيكم بمواعيد عرض الجزء الجديد فور الإعلان رسميًا عن انطلاق أولى حلقات المسلسل.