جثمانه كان ملفوفًا بـ«الشاش» بعدما تجرد أمله في الحياة.. محطات في حياة فتى الشاشة الأول أنور وجدي

“أنور وجدي” ممثل ومخرج ومنتج مصري، من أصول سورية، أفلامه تتحدث عنه، وجمع من حوله عدد هائل من الجماهير، حتى لقب بـ “فتى الشاشة الأول”، إلا أنه عرف عنه البخل، فكان من أبخل المنتجين مقتها، فقد عمل جاهدًا على جمع الأموال فلعب دور المنتج والمخرج والمؤلف والبطل، بعد أن ولد فقيرًا يبحث عن المال، حتى أنه دعا الله أن يبتليه بالأمراض وينعم عليه بمئة مليون حتى يبني عمارة، إلا أن الوسط الفني بأكمله يشهد بمهارته وتفانيه في العمل، وفيما يلي سنطلعكم على حياة أنور وجدي من خلال موقعنا المتميز.

عرف عنه البخل

“أنور وجدي” من مواليد 11 أكتوبر 1904 عن أسرة فقيرة، ودخل عالم الفن منأوسع أبوابه، فأنتج العديد من الأفلام وبأقل تكلفة، كم أن الفضل له يرجع في اكتشاف “الطفلة المعجزة” فيروز، والذي أنتج لها العديد من الأفلام وكسب من ورائها الآلاف، وفي حوار لفيروز في البرنامج اللبناني “خليك بالبيت”، فقد صرحت أنها عاشت لفترة في منزله، مع زوجته الفنانة ليلى مراد، وأقرت ببخله التى شهدها أيضًا الوسط الفني، حيث قالت أنه كان ينقل أثاث ممنزله إلى استوديو التصوير، ليستحدمها في تصوير 3 أفلام معًا، ومن ثم يرجعها إلى المنزل، الأمر الذي كان يزعج زوجته ليلى مراد، إلى جانب أنه كان يأخد منها ملابس التصوير والإكسسوارات عقب انتهاء الفيلم، حتى “دبوس الشعر” كما قالت.

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