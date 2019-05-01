جده فريق أول بيحب الدفن ونزول القبر بنفسه وأشتغل مذيع بالصدفة ..«شريف مدكور» كما لم تعرفه من قبل

الأختلاف والتنوع يجلب لفت الأنتباه والشهرة فهى قاعدة عامة و هذا ما حدث تماماً مع المذيع و الأعلامى “شريف مدكور”، فهو يهتم بمظهره وأدق التفاصيل مما قد أحدث بلبله حوله وشائعات لا حصر لها وأهتمامه الزائد للحقوق المرأة أيضاً يضايق بعض الرجال منه، ولكنه له العديد من المعجبات والمعجبين الذين يهتمون لما يقدمه وما تحمله شخصيته من جد بجانب الجانب الترفيهى، ستوضح لكم بعض المعلومات الخاصة عن حياته وتصريحات له هنا عبر موقعنا المتميز .

شريف مدكور

ولد فى القاهرة فى مصر الجديدة عام 1972 فى شهر سبتمبر، ويتسأل البعض عن علاقته بالفريق محمد فوزى ، ما قد يغفله البعض أن الفريق أول محمد فوزى هو جد “شريف مدكور” والذى أثر فى حياته وتربيته تأثيراً واضحاً، فصرح “شريف” أن تربية الفريق زرعت فى داخله حب البلاد والتضحية من أجله، كما تعلم من جده أيضاً الأنضباط فى المواعيد وأحترام الكلمة وبأن الكلمة كلسيف، فهو يفقتد جده ويدعوا له بالرحمة.

ما يتعلق بمستواه الدراسى لم يكن من الطلبة ذو تفاعل فى الدراسة والذين دائمى الحصول على درجات عالية، كان مستوى سئ، وبخصوص الدراسة فى الكلية فقد درس فى “كلية تجارة” جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1996.

بداية دخولة فى مجال الإذاعة كانت بمحض الصدفة، فكان مشترك فى برنامج “أنتيكا” كمُعد، وكان يبقى على عرض البرنامج بضع دقائق وأعتذر المذيع عن القدوم فحدث رئيسة القناة أن يقوم بتقديم الفقرة فأستجاب لرغبته وأدهش بأداءه ونصيحته بأن يقدم فى أختبار المذيعين، وبالفعل قدم فى الأختبارات وأجتازاها بنجاح، بعدها قدم عدة برامج ولكن لم تنل شهرة واسعة مثل برنامج “كتاكيت” ولكن البرنامجان اللذان ساهما حقاً فى شهرته هما “رجيم” “من كل بلد أكله”.



← إقرأ أيضاً: