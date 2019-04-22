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جده فنان شهير وتربطه صلة نسب بـ لاعب كرة قدم سابق وانطلق من البرامج.. مالا تعرفه عن آمير كرارة

كتب هشام سيد آخر تحديث

“أمير كرارة” الفنان الشاب ذو الوجة الحسن والموهبة الموروثة، فهو فنان ممثل ومذيع تليفزيونى، هو حفيد الفنان الراحل“محمود شكوكو” ذو الصوت الجميل،“أمير كرارة” الأن من أكثر الفنانين المصريين شهرة ومعرفة، فأصبح له فى كل رمضان عملاً تلفزيونياً ويحقق أعلى نسب مشاهدة وضجة أعلامية أيضاً، بدأ هو من الصفر ليصل إلى تلك المكانة بين الناس والمشاهير، وسنروى لكم بعض اللامحات من حياته الخاصة هنا على موقعنا المتميز.

الفنان أمير كرارة

مسقط رأسه القاهرة عام 1977، أسمه “أمير محمد كرارة” حفيد المنولوجيست المشهور والمحبوب إلى الأن الفنان الراحل “محمود شكوكو” له معه العديد من الصور والذكريات الجميلة.

نتيجة بحث الصور عن امير كرارة

جده فنان شهير وتربطه صلة نسب بـ لاعب كرة قدم سابق وانطلق من البرامج.. مالا تعرفه عن آمير كرارة
شكوكو ملاعباً حفيدة

حالته الإجتماعية

حالته الإجتماعية متزوج ولديه أبناء صغار، ولعننا نلاحظ دوماً فى أعماله الفنيه ظهور لاعب الكرة والممثل “أحمد صلاح حسنى” وأتضح أنه ليست صدفة وإنما ورائها علاقة ربط قوية بينهم، فالفنان واللاعب أحمد صلاح هو أخ زوجة الفنان “أمير كرارة”.

جده فنان شهير وتربطه صلة نسب بـ لاعب كرة قدم سابق وانطلق من البرامج.. مالا تعرفه عن آمير كرارة

مؤهلات أمير كرارة

أما من ناحية تفوقه الدراسى فحدث ولا حرج لم يكن ممن المعروفين بشطارتهم فى الدراسة، فأبسط  مثال إنه قضى 4 سنوات فى الثانوية العامة ولم ينتهى منها بعد 3 سنوات كالمعتاد، فمجموعه كان أقل من 50% أى تعنى رسوبه، ولكن ما أفادة أخيراً هو تفوقه فى مجال الرياضة والدرجات الإضافية التى حصل عليها منها، فصرح أنه كان متفوقاً جداً فى كرة الطائرة وأشترك فى الفريق المحلى لها وأشترك فى العديد من البطولات بفضلها، وأما بخصوص مؤهله الدراسى فقد تخرج من كلية سياحة وفنادق.

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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