جوجل تحتفل بالذكرى 57 لميلاد “العراب” أحمد خالد توفيق وأهم وأشهر رواياته الخالدة

تحتفل جوجل بالذكرى 57 لميلاد العراب أحمد خالد توفيق الذي توفي في عام 2018، وهو مؤلف وروائي وطبيب مصري ولد في 10 يونيو 1962، درس في جامعة طنطا وله عدد كبير من الروايات المشهورة، التي حازت على أعجاب الكثير من القراء، والتي حملت حكم وجمل مشهورة ظلت في عقل القارئ المصري، ومن أعمال الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق ” ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري، يوتوبيا، السنجة”، وحققت رواية ما وراء الطبيعة نجاح ساحق ومبيعات مرتفعة.

وفي احتفال جوجل بالذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق يكثر البحث عن السيرة الذاتية للعراب، وعن أعماله فهو يعد أول كاتب عربي في أدب الرعب، وفي مجال الخيال العلمي والفانتازيا، ولقب أيضا بالعراب رغم أن مجال أدب الرعب حينها لم يكن سائدا حققت روايته ما وراء الطبيعة نجاحا باهرا، ليقوم بعد ذلك بتأليف سلسلة من الروايات والقصص والكتابات الصحفية.

الذكرى 57 لميلاد أحمد خالد توفيق

ألف العراب أحمد خالد توفيق الكثير من الروايات المميزة مثل ممر الفئران، وقصاصات قابلة للحرق، وعقل بلا جسد، والآن نفتح الصندوق، وعام 2004 انضم إلى مجلة الشباب التابعة إلى مؤسسة الأهرام، وأيضا قام بترجمة العديد من روايات الرعب مثل رجفة الخوف، وترجم رواية نادي القتال، ومع ذلك كان يمارس مهنة الطب فهو كان استشاري قسم أمراض الباطنة في كلية الطب في جامعة طنطا، وتوفي أحمد خالد توفيق في عمر 55 نتيجة أزمة صحية مفاجئة عام 2018.

روايات أحمد خالد توفيق “العراب”

للعملاق أحمد خالد توفيق عدد من الروايات والقصص والمقالات، منها أسطورة أرض الظلام، و شآبيب، وقوس قزح وهي مجموعة قصصية، وعقل بلا جسد، والغرفة رقم 207، و حظك اليوم، الآن أفهم وهي مجموعة قصصية أيضا، وله مجموعة من المقالات المميزة التي استطاعت أن تلفت انتباه القارئ، مثل عش ولا تقل للموت لا مرتين غدا، وأنت لا تساوي كلب، و 7 وجوه للحب، ودماغي كدا، وزغازيغ وهي مجموعة مقالات، وسيظل العراب أحمد خالد توفيق ذكراه باقية ومؤلفاته وروايته وحكمه مؤثرة في حياتنا