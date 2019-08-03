جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل

يحتفل جوجل اليوم بذكري ميلاد الفنانة القديرة مديحة كامل أحد نجمات السينما المصرية والتي على نجمها في ستينات القرن الماضي، وحققت شهرة كبيرة في الوسط الفني بشكل عام، وكانت انطلاقتها بأدوار صغيرة في السينما والمسرح كما أنها شاركت في عروض الأزياء لذلك تعتبر من الفنانات الذين تسلقو سلم الشهرة، و اكتسبوها عن جدارة بسبب جودة أعمالها وفنها الراقي

حياة الفنانة مديحة كامل الفنية

وتدرجت الفنانة مديحة كامل في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام وحش الشاشة والسينما المصرية الفنان القدير فريد شوقي في فيلم “30 يوم في السجن” ثم اختفت الفنانة عن الأنظار و عن السينما لتعود للظهور مرة أخري بعد عامين من اختفائه عن الأنظار وعادت الفنانة للتمثيل في مصر ولبنان في أدوار لم تكسبها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشاراً في عالم الفن في ذلك الوقت

ولعبت الفنانة أدوار البطولة الثانية مرات عديدة في عدة أفلام حتى سنحت لها الفرصة و حصلت على دور البطولة المطلقة مع المخرج الكبير كمال الشيخ في فيلمه “الصعود إلى الهاوية” أمام الفنان القدير محمود ياسين ليصبح هذا الفيلم محطة إنطلاق الفنانة إلى عالم النجومية والشهرة

حياة الفنانة الشخصية

تزوجت الفنانة ثلاث مرات. الأولى من رجل الأعمال “محمود الريس” والثانية من المخرج “شريف حمودة” والثالثة من محامي. وارتدت الفنانة مديحة كامل الحجاب واعتزلت التمثيل نهائياً في أبريل 1992 وكان آخر فيلم لها هو فيلم “بوابة إبليس” وتم الاستعانة بدوبليرة لإكمال بعض المشاهد في الفيلم لأن الفنانة رفضت تماماً العودة للتمثيل، وعانت الفنانة مديحة كامل لفترة طويلة من مرض القلب الذي فتك بها وماتت في يوم 13 يناير 1997 عن عمر يناهز الـ 48 عامً فقط لتغادر عالمنا تاركة لنا فنً جميلاً نستمتع به و في ذكري مولد الفنانة خلد جوجل ذكراها بسبب فنها الراقي و أدائها الممتاز في أدوارها التي أدتها