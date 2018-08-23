آخر تطورات حالة الفنان “تامر حسني” الصحية

تامر حسني صاحب ال41 عام وهو أحد أبرز المغنين في الوطن العربي، بدأ مسيرته في الوسط الفني منذ أكثر من 16 عام وحقق نجاح كبير وكانت بدايته بألبوم مشترك بينه وبين الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وبعدها بعامين أطلق ألبوم بمفرده باسم حب، واستمر في تألقه سنوات طويلة حتي استطاع أن يجذب الكثير من الجماهير بغنائه وتمثيله وحاز على عدد كبير من الجوائز في الفن.

بالتأكيد أثار ما تعرض له الفنان تامر حسني يوم الاثنين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصل العديد لمتابعة آخر تطوراته الصحية، الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني فقد صوته تماماً بعد الحفلة الأخيرة والتي أقيمت في الساحل الشمالي والتي على إثرها نُقل إلي أحد المستشفيات بالساحل الشمالي، وكانت تقارير الأطباء أكدت بأن الفنان تامر حسني تعرض لإجهادات كبيرة في أحباله الصوتية، وكانت هذه الإجهادات لإمتاع جماهيره، فيما طالب الأطباء الفنان تامر حسني بعدم الكلام نهائياً لمدة لا تقل عن 14 يوم حتى لا يتعرض لمشكلة أكبر قد تكلفه عدم الغناء مرة أخري.

أخر تطورات حالة الفنان تامر حسني الصحية

وبعدما بحث الكثير عن أخبار الفنان الصحية طمأن الفنان تامر حسني جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي “كل سنة وأنت طيبين وعيد سعيد علينا جميعاً يارب” فيما توجه بالشكر لكل من شاهد فيلم البدلة وأن هذا أسعده كثيراً وأضاف أخيراً إن شاء الله هبقى كويس قريب والحمد لله على كل حال.

الجدير بالذكر أن فيلم البدلة كان من المُقرر أن يُعرض في عيد الفطر 2018 وتم تأجيل عرضه لعدم استكمال التصوير، واستطاع فيلم البدلة أن يُحقق نجاح كبير في أول أيام عيد الأضحي المبارك نحو 3 مليون جنية ومائة وسبعة وعشرون ألف جنية مصري.

ومن المُقرر أن يعود الفنان تامر حسني من جديد لحفلة نادي الشمس يوم الخميس 30 أغسطس 2018 والتي كان من المُقرر لها أن تُقام يوم السبت 25 أغسطس.