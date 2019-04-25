حاول والده إجهاضه وسُمى “الخطيب” لهذا السبب وأصوله ليست مصرية.. معلومات لا تعرفها عن «محمود إبراهيم»

لاعب لم يختلف أحد علي موهبته الكروية الإحترافية، صنع له مجدًا خاصًا ومكانة في قلوب جماهير وعشاق كرة القدم المصرية، بمجرد أن يُقال اسمه تستحضر صورته في مخيلتك، وتمنى أن يصير لاعبًا دوليًا ويحقق الشهرة الواسعة، لكن أحلامه التي وصل إليها في حياته العملية لم تصل يومًا إلي الحدود، إنه “الخطيب” الذي قال عنه الراحل صالح سليم بأنه موهوب يشبه مارادونا ويبليه، وإليكم أبرز المحطات في حياته.

الخطيب

في عام 1983 حصل علي الكرة الذهبية منن قبل مجلس فرانس التي منحته إياها كأفضل لاعب في إفريقيا.

محاول إجهاض

بعيدًا عن حياته الكروية وتطرقًا إلي أعماق حياته الشخصية، فكاد أن يتم إجهاضه في الشهور الأولي في حمل والدته به، وحاول والده ذلك الأمر مبررًا بأن غرضه تنظيم الإنجاب، فقال الطبيب للأخير “ربنا عاوز الولد ده ينزل”، وفق ما ذكره والد الخطيب للمعلق أحمد عفت في كتابه “الخطيب والكرة”.

سبب تسميته بالخطيب

الخطيب اسمه الحقيقي هو “محمود إبراهيم إبراهيم عبد الرازق” وتنتمي أصوله إلي سوريا، حيث جاء جده من سوريا ليستقر في مصر، وعن سبب تسميته بالخطيب هو نسبة إلي عمل الكثير من عائلته كخطباء مساجد.

حياته الكروية

وقد بدأ الخطيب حياته من خلال رفع الأثقال التي مارسها في البيت، ولكن تسلل حب كرة القدم إليه من خلال مداعبته لأغطية “الكازوز”، وشارك في عام 1961 بأول بطولة رسمية علي مستوى المدراس وحقق لفريقه الفوزر بالمركز الأول.

وعلي الرغم من كونه والده لا يحب كرة القدم، إلا أنه كان يوافق علي الذهاب معه إلي الأندية، وحينما بلغ من العمر 11 عام أُصيب في سمانة قدمه إصابة خطيرة، وذلك خلال مباراة في مركز أجا بين فريق بلدته، وتعمد مدافع الفريق المنافس لهم أن يصيبه حتى يُوقف خطورته.

وشاهد مدير مدرسة الثانوية الرياضية وعرض عليه الإنضمام إلي صفوف نادي الأهلي فوافق علي الفور.

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