جنح التهرب الضريبي تقضي بحبس «سعد الصغير» سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون و320 ألف جنيه

صباح اليوم الاثنين قضت محكمة جنح “التهرب الضريبي”، برئاسة المستشار محمد جمال، وأمانة سر وسام حنفي، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المطرب الشعبي الشهير سعد الصغير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفا و197 جنيهاً للضرائب، وتبين من أوراق الدعوى معارضة سعد الصغير على الحكم، والتقدم بطلب تصالح إلى مصلحة الضرائب،وحصل على إفادة ببدء إجراءات التصالح وقدمها للمحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بحبسه سنة وتغريمه مبلغ مساوٍ للضريبة المطلوبة، ونص الحكم على وقف تنفيذ العقوبة لحين تقديم ما يفيد السداد والتصالح.

الحكم بحبس الصغير سنتين وكفالة 50 ألف جنيه في أكتوبر الماضي

الجديد بالذكر أن المحكمة كانت قد قضت في جلستها التي انعقدت يوم 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما تبين للنيابة من خلال تحقيقاتها تهرب «الصغير» الضريبي وإخفاء إدارة عمله خلال الفترة من عام 2007 إلى 2015، وذلك مع شركات “القاهرة والنَّاس، وmbc، و سيجما للإعلام، والنهار، والسبكى للإنتاج الفنى”، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية.

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