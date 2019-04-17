حفظ «كتاب الله» وتم الحكم على والده بالإعدام مرتين وتزوج من هذه الفنانة.. محطات في حياة «سامح الصريطي»

حياة الفنان ليست كل حياته مليئة بالفن فقط بل هناك بعض الأهداف والتي يسعى إلى تحقيقها في حياته بالإضافة إلى الفن حيث يكون لدى الفنان ميول آخرى بالإضافة إلى موهبة التمثيل فنتحدث اليوم عن الفنان القدير سامح الصريطي المعروف بأدواره المميزة في الكثير من الأعمال الفنية الشهيرة، حيث كان لع أولوية في حياته للسياسة وكذلك الدين وهذا يرجع بحكم نشأته في أسرة متدينة، ونحن اليوم سنتعرف على المحطات التي مر بها الفنان سامح الصريطي.

النشأة

وهو من مواليد 19 من شهر مارس وفي عام 1951 وهو اسمه بالكامل محمد سامح محمد محمد الصريطي ولكنه أختصر اسمه في المجال الفني إلى سامح الصريطي، وهو نشأ في أسرة متدينة بطبعها حيث كان والده عالم ديني، في وزارة الأوقاف، كما انه شغل منصب ناظر في ملجأ الأيتام، كما أنه كان شيخ إحدى الطرق الصوفية، كما أنه قد حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وكان والد ستمح الصريطي موقف سياسي مشرف ضد الإنجليز، فكان سياسي حيث قد حكم عليه بالإعدام مرتين لنشاطه السياسي ضد الاحتلال الانجليزي.

ولقد اكتسب الفنان سامح الصريطي أكتسب ثقافة عالية بسبب أنه قد تربى في منزل زواره هم العلماء والسياسيين، بالإضافة إلى النزعة الصوفية والتي قد ورثها من والده، وكان لعائلة طبيب مسيحي وهو كان طبيب الأسرة فقط .

بداية حياته الفنية

خلال مسرح المدرسة فقد كون مع زميله فايز الليثي فرقة مسرحية تعمل على تقديم اسكتش ولقد شارك بها عدد من الحفلات حتى وصل إلى الثانوية، ولقد دخل بعدها إلى كلية التجارة وشارك في مجال التمثيل في الجامعة، حيث تمكن من شغل منصب أمين اللجنة العليا في جامعة عين شمس.

وشجع والده على التمثيل لأنه وجده موهوب بالتمثيل، كما أن المخرج مجدي مجاهد رشحه للمشاركة في فرقة ” أنغام الشباب” ولقد قدم أول مسرحية وهي بعنوان ” الحب بعد المداولة” ولقد كانت بداية إنطلاقتة الحقيقية هي من خلال التليفزيون بعد ظهوره في مسلسل ” رمضان والناس ” حيث أنه قد جسد دور ابن الفنان محمود مرسي، وحقق نجاح كبير وبعد شارك في الكثير من المسلسلات ولكنه غاب عن الفن لمدة كبيرة حوالي 12 سنة حتى عاد مرة أخرى لساحة الفن في مسلسل ” إمرأة من زمن الحب ” مع الفنانة سميرة أحمد ومجموعة من النجوم المميزين، حيث ظهر بشعره الأبيض وبلحية بيضاء وبرر هذا الشكل أنه قد قدم فريضة الحج وقرر عدم حلق ذقنه وقتها.

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