حقيقة إصابة الفنانة يسرا بالسرطان

ظهرت الفنانة يسرا مؤخرا على شاشة قناة mbc فى برنامج”علمتنى الحياة” وتحدث فيه عن شكوك الأطباء اصابتها بالمرض الخبيث فى الدم، حيث أصيب جمهور الفنانة يسرا بالقلق الشديد، حيث ظن جمهور الفنانة يسرا أنها أصيبت بالفعل بالمرض الخبيث، وحاول بعض الجمهور والفنانين الاتصال بها والاطمئنان على صحتها والتأكد من صحة الخبر، وأوضحت الفنانة يسر صحة خبر اصابتها بسرطان الدم عبر رسالة صوتية عبر حسابها الشخصى على انستجرام.

شك الأطباء فى اصابة الفنانة يسرا بسرطان الدم

شكرت الفنانة يسرا جمهورها الكبير فى مصر والوطن العربى على قلقهم عليها والدعاء لها، وأوضحت الفنانة القديرة يسرا فى رسالة صوتية لها عبر موقع التواصل الإجتماعى انستجرام وأوضحت فيها أنها بصحة جيدة وكل ما حدث كان مجرد شك من الأطباء باصابتها بسرطان الدم ولكن التحاليل أثبتت أنها بخير وصحة جيدة وقالت الحمد لله انا بخير وبشكر من كل قلبى الجمهور العظيم الذى أثبت أنه أعظم جمهور فالعالم وفى نهاية حديثها طلبت من جمهورها الدعاء لها باستمرار فى كل وقت فإنها تحتاج الدعاء.

أعمال الفنانة يسرا مع عادل إمام

شاركت الفنانة يسرا الفنان القدير عادل إمام وحققت تلك الأعمال نجاحا باهرا مثل افلام جزيرة الشيطان و الإنسان لا يعيش مرة واحدة كاركون فى الشارع وعلى باب الوزير ورسالة إلى الوالى وليلة شتاء دافئة وبوبوس والإنس والجن والافكاتو والمولد والإرهاب والكباب والمنسى.