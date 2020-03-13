حقيقة خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الفنانة ياسمين صبري والزواج في هذا الموعد

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر على مواقع التواصل والسوشيال ميديا خبر خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الفنانة ياسمين صبري ، بعد حديث عن علاقة جمعتهما سويًا خلال الفترة الماضية، حيث أقام أبو هشيمة احتفالا صغيرًا في أحد الأماكن المغلقة اقتصر على أسرتيهما وبعض المقربين منهما، وقدم لها خاتم ألماس عيار 5.8 قيراط، وتبلغ قيمته 200 ألف دولار، بحسب موقع فوشيا، على أن يتم الزواج بحفل ضخم في الصيف المقبل بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات المهمة .

خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على الفنانة ياسمين صبري

زواج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

بعد أن تردد وبقوة أنباء عن خطوبة رجل الاعمال أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري والذي أثبتها نشر أبو هشيمة صورة على انستغرام عبر خاصية “ستوريز” وهو ممسك بيد حبيبته وفيها خاتم ماسي وأساور وهي نفس المجوهرات التي ارتدتها الفنانة صبري في فيديو نشرته على انستقرام بتاريخ 17 فبراير، فيما قال ناشطون إنها يده ويد ياسمين صبري.

وأكدت تقارير صحفية هذه الانباء وأنه بالفعل تم خطوبتهما في حفل صغير اقتصر على أسرتيهما وبعض المقربين منهما وأنه قدم لها خاتم ثمين.

وفي ضمن ذات السياق أشارت التقارير إلى أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إعلان رسمي عن زواج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، وليس خطوبة كما يتصور البعض بعد قصة حب جمعتهما بحسب القاهرة 24، في حين مصادر مقربة من أبو هشيمة ان الزواج سوف يُعلن عن موعده في الوقت المناسب.

قصة حب ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكانت علاقة الحب التي جمعت الفنانة ياسمين صبري ورجل الاعمال أحمد أبو هشيمة قد طهرت للنور بغير قصد، وتم ذلك عندما نشرت صبري صورة لها وهي في إحدى الدول الاجنبية حيث ظهر على انعكاس نظاراتها الشمسية صورة شخص ، الذي سرعان ما تعرف عليه المتابعون بانه رجل الأعمال المعروف .

زواج أبو هشيمة ليس الأول من فنانة

ومن المعروف أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان متزوجًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ودام زواجهما لعدة سنوات قليلة قبل ان يعلنا انفصالهما ببيان رسمي أكدا فيه عن طلاقهما على ان تظل علاقتهما ضمن نطاق الصداقة والإحترام بينهما.

زواج ياسمين صبري السابق

ومن حهتها ياسمين صبري أعلنت عبر برنامج ” صاحبة السعادة” في عام 2017 انها تزوجت في عام 2012 من طبيب يمتلك مستشفى خاص في الاسكندرية، دون ان تفصح عن اسمه ، وتم الطلاق بينهما بعد زواج دام 5 سنوات .