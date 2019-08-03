حقيقة زواج منة عرفة وإنجابها طفل.. ملخص تصريحاتها

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس خلال استضافتها في برنامج “الجمعة في مصر” الذي تعرضه شاشة قناة “إم بي سي مصر” أسبوعيا، بشأن حياتها الشخصية والعاطفية، والصدمة الكبرى للجماهير كانت بشأن الزواج والإنجاب وهي لا تزال في هذا العمر الصغير.

حقيقة زواج منة عرفة

خرجت الفنانة الشابة منة عرفة على جمهورها يوم الجمعة بمفاجئة صادمة حيث أكدت أنها متزوجة ولديها طفل بالفعل ولكنها كانت تخفي هذا الأمر على متابعيها، وقالت إنها تستطيع الموازنة بين العمل في مجال التمثيل وبين بيتها كزوجة.

ووجهت منة عرفة رسالة لجمهورها الذين يتعجبون من هذا الأمر أنها لم تعد صغيرة كما اعتادوا على مشاهدتها في التلفزيون خصوصا في فيلم “مطب صناعي” للفنان أحمد حلمي والتي أشارت إلى انه مر على هذا التوقيت 13 سنة كاملة.

وعن خطواتها القادمة في مجال التمثيل لفتت إلى أنها تصب كل تركيزها في الفترة الحالية على مسلسل يحمل اسم البحر، من بطولة الفنان ماجد المصري.

يذكر أن منة عرفة من مواليد يوم 1 مايو سنة 1999 أي انها تبلغ من العمر الآن 20 سنة وبدأت مشوارها التمثيلي في عمر صغير جدا، حيث ذاع صيتها في عمر 7 سنوات من خلال فيلم “مطب صناعي”، والمسلسل الكوميدي “راجل وست ستات” من بطولة أشرف عبدالباقي، ومنذ ذلك الحين وهي كثيرة الظهور على الشاشة.

ومنذ سنوات قليلة بدأ يظهر النضج على منة عرفة وانتقدها الجمهور بسبب إطلالاتها الجريئة في الكثير من الأحيان وهو ما قالت عنه إنها لا تقصد ذلك ولكن تلك الصور التي يتم تداولها تكون لأغلفة المجلات ولا دخل لها باختيارهم للصور.