منة عرفة: أنا متزوجة ولدي طفل حقائق وتفاصيل هامة تكشفها الممثلة المصرية

منة عرفة الممثلة المصرية تكشف النقاب عن تفاصيل هامة جدآ خلال لقائها الأخير علي إحدي القنوات الفضائية، وهي تفاصي خاصة بحياتها الشخصية التي لا يعلم عنا العديد من المشاهدين والمتابعين للنجمة المصرية منه عرفة، صاحبة الملامح الطفولية التي ما زال الجمهور المصري يذكرها بها، خلال ظهورها الأول مع الممثل الكبير أحمد حلمي في إحدي الأفلام الشهيرة، وهو الفلم الذي كان بمثابة الإنطلاقة الحقيقة للنجمة المصرية مني عرفة.

منة عرفة تكشف عن زواجها وانها ام لطفل

وصرحت منه عرفة خلال ظهورها أمس علي أحدي الرامج الفضائية، عن زواجها من قبل وأن لديها طفل الأن، لتكون هذه التصريحات بمثابة الصاعقة علي محبي ومتابعي النجة الذين مازالو يتذكروها كفلة خلال ظهورها الأول في فيلم مطب صناعي منذ 13 عامآ.

وحول الإنتقادات التي تتعرض لها من قبل المتابعين لها علي مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ملابسها الجريئة، كشف منة عرفة ان معظم الصور تكون بسبب جلسات تصوير للعديد من المجلات، حيث انها لا تعتبر صاحبة القرار في ظهورها بشكل او بمكياج معين، حيث يرجع القرار الأول والأخير في هذا الأمر الي المنتج والمخرج فقط.

وتستعد حاليآ النجمة المصرية منة عرفة لظهورها في مسلسها الجديد مسلسل “بحر”، والذي يشاركها فية كوكبة من أفضل الممثلين المصريين، يأتي علي رأسهم النجم المصري ماجد المصري، بالإضافة الي محمد دياب والنجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بالإضافة الي كوكبة أخري من أفضل الممثلين الأخرين.

الجدير بالذكر ان النجمة المصرية منة عرفة التي تبلغ حاليآ من العمر 20 عامآ، بدأت مشوارها الفني مبكرآ جدآ، من خلال عملها مع الممثل المصري الكوميدي أحمد حلمي من خلال فيلم “مطب صناعي” الذي شاركتة في البطولة بالإضافة الي النجوم عزت أبو عوف والنجمة نور، كما شاركت ايضآ منة عرفة في مسلسل الست كوم الشهير “راجل وست ستات” من بطولة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، والذي تم عرض العديد من الأجزاء الخاصة به وشاركت فيهم جميعآ النجمة منة عرفة.