حقيقة وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، وصور زوجته الفنانة المعتزلة

حصل الفنان الكوميدي القدير المنتصر بالله، على البكالوريوس ثم الماجيستير من الفنون المسرحية، بدأ العمل في بداية حياته الفنية مع فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” منذ عام 1970، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والتليفزيونية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات، ومن بعض الأعمال التي قدمها على شاشات التليفزيون، (أنا وأنت وبابا في المشمش – الصحيح ما يطيح – الدنيا لما تلف – حضرات السادة العيال – شارع محمد علي – لن أمشي طريق الأمس – حقاً أنها عائلة سعيدة جداً – الدنيا لما تلف – مطلوب على وجه السرعة – محامي تحت التمرين – نأسف لهذا الخطأ – يا ما أنت كريم يارب) وغيرهم العديد من الأعمال.

حقيقة وفاة الفنان المنتصر بالله

ترددت مؤخراً العديد من الأنباء حول الفنان المصري المنتصر بالله وخبر وفاته، ولكن الناقد الفني الكبير “طارق الشناوي” قام بنفي هذه الشائعات تماماً، ومن خلال حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، طمئن الجماهير والمتابعين للفنان على حالته الصحية معلقاً (إلى مروجي الشائعات، الحمد لله المنتصر بالله بخير شفاه الله وعافاه).

ويذكر بأن آخر ظهور للفنان المنتصر بالله كان في ديسمبر الماضي لعام 2018، وقام بالمشاركة في حفل افتتاح معرض (ديالوج)، وقد تعرض لوعكة صحية شديدة وهي جلطة في المخ وأدت إلى إصابته بشلل .

زوجة الفنان المنتصر بالله

تكون زوجته الفنانة المعتزلة “عزيزة كساب”، وقد اجبرها الفنان المنتصر بالله على الاعتزال وترك العمل الفني والابتعاد عن الأضواء تماماً ووسائل الاعلام، على الرغم من حصولها على ليسانس آداب بقسم الفلسفة ودراستها للمسرح.