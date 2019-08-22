حمو بيكا في غرفة العمليات.. وخضوعه لإحدى العمليات الجراحية (صور)

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لمطرب المهرجانات حمو بيكا من داخل غرفة العمليات أو الإفاقة، ويبدو أنه ما زال تحت تأثير المخدر وأنه خرج للتو من غرفة العمليات أو ما زال بها بعدما نشر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حمو بيكا بملابس العمليات

وتظهر الصورة مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو ملقى على سرير متحرك تابع لأحد المستشفيات بعد خضوعه لعملية جراحية، حتى الآن لم يتم تحديد تفاصيلها، وحرص جمهور المطرب والمعلقين على الدعاء له وتمني الشفاء العاجل له، حيث امتلأ المنشور بالدعاء .

منع التعامل مع حمو بيكا

ويذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية أصدر بيانا سابقا بتاريخ 11 أغسطس ؛ يفيد عدم التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية ومنهم حمو بيكا وكزبرة ومجدي شطة وشواحة وحنجرة.

نقابة المهن الموسيقية تمنع بيكا من الغناء

كما منعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيبها الفنان هاني شاكر «حمو بيكا»، من الغناء في أسيوط وذلك على خلقية القرار الصادر مسبقا بمنع التعامل معه ؛ حيث إنه كان هناك لإحياء حفل زفاف.

التنبيه بتنفيذ قرار المهن الموسيقية

بعد نشر القرار رسميا تم التنبيه على جميع الفنادق والمحال السياحية والمنشآت الحكومية وغيرها، بعدم مخالفة القرار وتنفيذه من تاريخه ؛ حتى لا يكون هناك مساءلة قانونية.