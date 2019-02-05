حُرق منزله بسبب «عُقب سيجارة» وتزوج من هذه فنانة معتزلة.. أبرز المحطات في حياة الفنان «رياض الخولي»

فنان كبير له قائمة كبيرة من الأعمال الفنية، ولعل أخرها أدائه الأكثر من رائع والمؤثر في سلسلة مسلسل “سلسال الدم”، فهو أكثر الممثلين قدرة على أداء دور الصعيدي بتقنية ومهارة عالية، كما انه سعى إلى تجسيد شخصية الصعيدي في أدوارة أكثر من مرة، حتى اعقد البعض بأن لهجته الحقيقية هى اللهجة الصعيدية، إنه الفنان رياض الخولي، وفيكا يلي سنعرض لكم مقتطفات عن حياة الفنان رياض الخولي.

نشاته

الفنان رياض الخولي من مواليد 29 يناير عام 1953، في محافظة المنوفية، واسمه بالكامل “رياض إبراهيم متولي الخولي”، التحق بمعهد الفنون المسرحية قسم التمثيل، وتخرج منه عام عام 1976، وبدأ مشواره الفني عقب تخرجه من المعهد في المسرح ، تزوج من الفنانة راوية السعيد، والتى اشتركت في مسرحية «المتزوجون»، في دور «نفيسة»، إلا أنها قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن، كما أنه كان يحب الملاكمة فاحترف الملاكمة، وكان من الممكن أن يحصل على بطولة الجمهورية في الملاكمة، إذا أكمل فيها، وذلك حسب تصريحاته في برنامج «ساعة صفا» مع الإعلامية صفاء أبوالسعود.

مشواره الفني

استطاع الفنان رياض الخولي تجسيد شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك في مسلسل «أم كلثوم» عام 1999، لحبه أولًا للراحل عبد الناصر، إلى جانب ميوله الناصرية، تم تعينه مديرا للمسرح الكوميدي، منذ عام 2001 حتى عام 2007، ومكن ثم عين وكيلا لنقابة المهن التمثيلية.