المخرج السينمائي المصري خالد يوسف يوضح حقيقة تصريحه ” إن اللي عندي بجد ولا حتى حكومات الدول تقدر تشتريه”

أبدى المخرج السينمائي والنائب في البرلمان المصري، خالد يوسف ، عدم اندهاشه مما تم تداوله حول بيع ممتلكاته في مصر وقال ردًا على تلك الأنباء أن ممتلكاته لا تقدر على شرائها حكومات الدول، وأوضح أن التصريح الذي أدلى به ” ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول“، كان من قبيل المزاح مع أحد الصحفيين، واصفًا تلك الأنباء بأنها تأتي ضمن “سلسلة أكاذيب لا أصل لها“، ونفى بشكل قاطع صحة خبر بيع ممتلكاته في مصر لعدم نيته بالرجوع حسب ما تم تداوله.

خالد يوسف يوضح

وقال النائب خالد يوسف عبر حسابه على “أنستغرام”: ”ممتلكاتي ما تقدرش على شرائها غير حكومات دول، دي كانت جملة هزار مع الصحفي عمرو الديب لما سألني عن صحة الخبر المتداول عن بيع ممتلكاتي في مصر لعدم نيتي الرجوع“.

وأضاف: ”فلما كذبت الخبر له وهزرت معاه فكتب جملتي بس كان أمين في نقلها على إنها هزار وسخرية“.

وتابع: ”فوجئت أن المواقع تتناقلها مانشيتات، عمومًا الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا، أما الحقيقة فهي، إن اللي عندي بجد ولا حتى حكومات الدول تقدر تشتريه“.

وأوضح: ”وأكدت في تكذيبي للخبر أنني لا أستغرب من تلك الأنباء التي تأتي ضمن سلسلة أكاذيب لا أصل لها، وقلت سأعود إلى بلدي قريبًا، وحتى هذه اللحظة لم يوجه لي اتهام، ولا حتى استدعاء في أي البلاغات التي حركت ضدي وما زلت عضوًا بالبرلمان المصري، وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي لابد أن تُرفع أولًا قبل أي استدعاء“.

وقال: ”وأكدت أنني لم ولن أقبل أي عروض ولا دعوات للمعارضة من الخارج ولن أكون أبدًا إلا معارضًا من الداخل المصري ضمن تيار مدني ديمقراطي لا وجود فيه لمن ثرنا عليهم في الـ 25 من يناير أو الـ30 من يونيو، لأننا نؤمن بأنه لا مستقبل لأي مجتمعات في وجود فاشية دينية أو عسكرية ونخن على استعداد دائمًا لدفع أي أثمان لهذه المعارضة“.

الجدير بالذكر أن بعض المواقع الإخبارية كانت تداولت خبر مفاده أن النائب والمخرج السينمائي المصري خالد يوسف “عرض قطعة أرض يملكها وتبلغ مساحتها 3 أفدنة للبيع، وفيلا وبيت العمدة القديم الذي يتخذه مقرًا لحملته الانتخابية البرلمانية في دائرته بقرية تصفا التابعة لمركز كفر شكر ، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية“، وهو ما نفاه يوسف بالمطلق.

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