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خريج صنايع وتزوج من عبلة كامل وألحد 3 أعوام .. محطات في حياة الراحل «محمود الجندي»

كتب هشام سيد آخر تحديث

محمود الجندي وهو الشاب الوسيم الشهير بخفة دمه، قدم الكثير من الأعمال الفنية بعد دخوله إلى الفن وقد أبدع في الأدوار التي قدمها المتنوعة ما بن المسرح والسينما والتليفزيون ولكنه اتجه لفترة وجيزة إلى الألحاد وخاض الكثير من التجارب والأزمات في حياته ووقع في الحب وتزوج عدة مرات واليوم سوف نقدم لكم المسيرة الفنية التي قد خاضها الفنان محمود الجندي.

خريج صنايع وتزوج من عبلة كامل وألحد 3 أعوام .. محطات في حياة الراحل «محمود الجندي»

  • النشأة

حيث في يوم 24 من شهر فبراير وصل محمود الجندي إلى الدنيا في عام 1945 في محافظة البحيرة، ودرس في مدرسة الصنايع، كما عمل في أحد المصانع وبعدها التحق للدراسة في المعهد العالي للسينما، في عام 1967.

خريج صنايع وتزوج من عبلة كامل وألحد 3 أعوام .. محطات في حياة الراحل «محمود الجندي»

  • حياته الفنية

فقد توجه إلى الفن ودخل عالم الفن وابدع في كلا من السينما والمسرح والتليفزيون، فقد شارك في الكثير من المسلسلات من أشهرها مسلسل ” الخواجة، حديث الصباح والمساء” كما انه قد شارك في الكثير من الأفلام من اشهر تلك الأفلام ” ليلة البيبي دول، شمس الزناتي، كباريه، واحد من الناس ” وغيرها من الأعمال الفنية كما انه مثل على المسرح حيث مثل مع الفنان فؤاد المهندس والفنانة شريهان وتميز بخفة دمه في جميع أعمال الفنية واتقن الكثير من الأدوار التي قدمها كما كان يتميز بصوت مميز فقدم ألبوم غنائي بعنوان ” فنان فقير” وكان بارع في المواويل.

خريج صنايع وتزوج من عبلة كامل وألحد 3 أعوام .. محطات في حياة الراحل «محمود الجندي»

تعرض الفنان محمود الجندي إلى فترة من الإلحاد والابتعاد عن دينه ولكنه سرعان ما عاد إلى صوابه، حيث أن منزل قد حرق، واعتبرها بمثابة رسالة تحذيرية له، وحرق معها كتب الإلحاد وتسببت الحريق أيضا في موت زوجته ضحى حسن.

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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