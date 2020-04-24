Take a fresh look at your lifestyle.


خريطة برامج ومسلسلات قناة mbc masr و mbc masr 2 فى رمضان 2020

بواسطة مصطفى صديق القاضي

أعلنت قناة mbc masr  وقناة mbc masr 2 عن القائمة النهائية لمواعيد عرض البرامج والمسلسلات على القنوات، ومواعيد الاعادة الاولى والثانية، والتى ننفرد فى موقع كلمة بعرضها وتحديثها بصفة مستمرة، خاصة أن القناة تمتاز بنسب مشاهدات عالية خلال الشهر الكريم، وعرضها لبرامج ومسلسلات حصرية تعرض فقط على قناتها في رمضان 2020.

خريطة برامج ومسلسلات قناة ام بي سي مصر mbc masr

البرنامج / المسلسل عرض أول الاعادة اعادة 2
مسلسل اللعبة 7:30 مساء 1:30 ظهرا
برنامج اغلب السقا 7:00 مساء 1:00 صباحا 2:30 ظهرا
مسلسل لعبة النسيان 10 مساء 4:30 عصرا
مسلسل 2 فى الصندوق 9:30 مساء 3:00 عصرا
مسلسل سكر زيادة 8:30 مساء 3:30 عصرا
برنامج محدش فاهم حاجة 12:00 منتصف الليل 5:30 مساء
برنامج رامز مجنون رسمي 6:30 مساء 2:00 صباحا
برنامج خلي بالك من فيفي 9:00 مساء 2:30 ظهرا
مسلسل ونسني 12:30 منتصف الليل 6:00 مساء
برنامج الحكاية يحدث في مصر 11:00 مساء

خريطة برامج ومسلسلات قناة ام بي سي مصر mbc masr

البرنامج / المسلسل عرض أول الاعادة اعادة 2
برنامج صباحك مصري 12:00 ظهرا
برنامج في القران حياة 5:00 مساء
مسلسل لعبة النسيان 12:00 منتصف الليل 2:00 ظهرا 8:00 مساء
مسلسل 2 فى الصندوق 11:30 مساء 4:30 عصرا 7:30 مساء
مسلسل سكر زيادة 10:00 مساء 1:00 ظهرا 6:00 مساء
برنامج محدش فاهم حاجة 7:00 مساء 1:00 صباحا 4:00 عصرا
مسلسل ونسني 6:30 مساء 1:30 ظهرا
برنامج خلي بالك من فيفي 10:30 مساء 5:300 مساء

عشاق الدراما يمكنهم أيضا متابعة مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على القنوات السورية والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة ودورية

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

قد يعجبك ايضا
أخبار الفن

مسلسل ” رحى الأيام ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

أخبار الفن

مسلسل ” الشهد المر ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

أخبار الفن

مسلسل ” رقم الحظ 7 ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

أخبار الفن

موعد المسلسلات السورية فى رمضان 2020 ومواعيد الاعادة الاولى والثانية

أخبار الفن

مسلسل الاختيار الحلقة 1 الأولى.. موعد العرض والقنوات الناقلة

أخبار الفن

موعد مسلسلات رمضان 2020 الهندية على قناة ام بي سي بوليود

أخبار الفن

موعد مسلسل النهاية على جميع القنوات ومواعيد الاعادة الاولى والثانية 

أخبار الفن

مسلسل ” كنا أمس ” مواعيد العرض والإعادة رمضان 2020

أخبار الفن

أشارة قوية تردد قناة طيور الجنة 2020 عبر القمر الصناعى النايل سات والقمر الصناعى…

أخبار الفن

موعد مسلسلات رمضان 2020 على قناة cbc ومواعيد الاعادة الاولى والثانية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.