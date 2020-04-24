خريطة برامج ومسلسلات قناة mbc masr و mbc masr 2 فى رمضان 2020

أعلنت قناة mbc masr وقناة mbc masr 2 عن القائمة النهائية لمواعيد عرض البرامج والمسلسلات على القنوات، ومواعيد الاعادة الاولى والثانية، والتى ننفرد فى موقع كلمة بعرضها وتحديثها بصفة مستمرة، خاصة أن القناة تمتاز بنسب مشاهدات عالية خلال الشهر الكريم، وعرضها لبرامج ومسلسلات حصرية تعرض فقط على قناتها في رمضان 2020.

خريطة برامج ومسلسلات قناة ام بي سي مصر mbc masr

البرنامج / المسلسل عرض أول الاعادة اعادة 2 مسلسل اللعبة 7:30 مساء 1:30 ظهرا برنامج اغلب السقا 7:00 مساء 1:00 صباحا 2:30 ظهرا مسلسل لعبة النسيان 10 مساء 4:30 عصرا مسلسل 2 فى الصندوق 9:30 مساء 3:00 عصرا مسلسل سكر زيادة 8:30 مساء 3:30 عصرا برنامج محدش فاهم حاجة 12:00 منتصف الليل 5:30 مساء برنامج رامز مجنون رسمي 6:30 مساء 2:00 صباحا برنامج خلي بالك من فيفي 9:00 مساء 2:30 ظهرا مسلسل ونسني 12:30 منتصف الليل 6:00 مساء برنامج الحكاية يحدث في مصر 11:00 مساء

خريطة برامج ومسلسلات قناة ام بي سي مصر mbc masr

البرنامج / المسلسل عرض أول الاعادة اعادة 2 برنامج صباحك مصري 12:00 ظهرا برنامج في القران حياة 5:00 مساء مسلسل لعبة النسيان 12:00 منتصف الليل 2:00 ظهرا 8:00 مساء مسلسل 2 فى الصندوق 11:30 مساء 4:30 عصرا 7:30 مساء مسلسل سكر زيادة 10:00 مساء 1:00 ظهرا 6:00 مساء برنامج محدش فاهم حاجة 7:00 مساء 1:00 صباحا 4:00 عصرا مسلسل ونسني 6:30 مساء 1:30 ظهرا برنامج خلي بالك من فيفي 10:30 مساء 5:300 مساء

عشاق الدراما يمكنهم أيضا متابعة مواعيد مسلسلات رمضان 2020 على القنوات السورية والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة ودورية