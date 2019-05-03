خريطة مسلسلات رمضان في 2019 ،ومواعيد عرض المسلسلات علي قناة cbc

خريطة مسلسلات رمضان 2019 علي cbc ، في هذا المقال نوضح لكم المسلسلات التي سوف يتم عرضها علي علي قناة cbc وماهي مواعيد عرض كل منها ، تعتبر قناة سي بي سي من أكثر القنوات التي يتابعها الناس فس شهر رمضان ، لذلك راعت القناة أن تسبق ببعض المسلسلات الحصرية لها لعدد من النجوم المفضلين لدي الكثير من متابعي القناة مثل النجمة دنيا سمير غانم ، النجم مصطفي خاطر وغيرهم .

قائمة ومواعيد مسلسلات رمضان علي قناة cbc

لم يتم حتي الآن الإعلان بشكل واضح عن مواعيد المسلسلات علي قناة سي بي سي بعكس ما فعلته قناة أم بس سي مصر والتي أعلنت عن مواعيد أغلب مسلسلاته والقائمة النهائية التي سوف تعرض علي القناة يمكنك التعرف علي مواعيد مسلسلات رمضان و القائمة النهائية لقناة أم بس سي مصر من الرابط المرفق كما ستتعرف علي المفاجأة التي قدمتها القناة للمشاهدين .

إما عن قائمة مسلسلات رمضان لقناة سي بي سي فسيتم عرض الآتي :

مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم .

مسلسل طلقة حظ للنجم مصطفي خاطر .

مسلسل علامة استفهام للنجم محمد رجب .

مسلسل لمس أكتاف للنجم ياسر جلال .

مسلسل بركة للنجم عمرو سعد .

مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري .

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