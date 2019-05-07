دعاء اليوم الثالث من رمضان .. ادعوا الله في ثالث أيام الشهر الكريم

نوضح لمتابعينا عبر موقع كلمة دعاء اليوم الثالث من رمضان المبارك، حيث أن التقرب الى الله عزوجل في هذا الشهر الكريم ما نصبوا إليه جميعاً، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعاً، فشهر رمضان هو شهر الطاعة العبادات، ويجب علينا نحن المسلمون أن نستغل هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله تعالى بالطاعة والدعاء ونحن في اليوم الثالث من رمضان نوضح دعاء 3 رمضان لمن يتابع الأدعية الرمضانية اليومية، حيث ينعزل الإنسان في رمضان للعبادة وتلاوة القرآن والادعية، كما أن شهر رمضان به ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة القدر، ونستعرض لكم بالفيديو ايضاً دعاء الثالث من رمضان الكريم بأجمل الأصوات العذبة في الأدعية.

دعاء اليوم الثالث من رمضان

نوضح دعاء اليوم الثالث في شهر رمضان وهو الأكثر شيوعاً عبر الانترنت ونقلا عن مركز الاشعاع الاسلامي للبحوث والدراسات الاسلامية، وذلك نقلا عن السجل الجامع لأدعية واعمال شهر رمضان الكريم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم.

دعاء اليوم الثالث

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ”. ثواب هذا الدعاء: “مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى”

ونضع لكم دعاء اليوم الثالث من رمضان بالفيديو بصوت عذب رقيق وهو صوت السيد امير الحسيني.