“دليل أفلامك” أفلام عيد الأضحي المبارك 2019 تختلط بين الرعب والأكشن والكوميديا في دور السينما المصرية

تشهد السينمات المصرية خلال الأيام القادمة،زيارات وإقبال شديد من الأشخاص، حيث طرحت السينما المصرية العديد من الأفلام المتنافسة، والتي تتنوع ما بين الأكشن، الكوميديا، والرعب، ومن خلال تلك التقرير سوف نغرض معكم أسماء أفلام عيد الأضحي المبارك 2019 .

الفيل الأزرق 2

طرح المخرج مروان وحيد حامد، فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 2″، منذ 10 أيام بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وإيرادات عالية تجاوزت الـ 30 مليون جنيه حتى الآن.

والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

الكنز 2

من جديد ينافس المخرج شريف عرفة، بأحدث أفلامه “الكنز 2″، بعدما نافس في سباق أفلام عيد الفطر المبارك بفيلم “الممر”، الذي حقق نجاحا كبيرا.

“الكنز 2” بطولة محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد حاتم، أحمد رزق، أمينة خليل، هاني عادل، ومن إخراج شريف عرفة.

الفلوس

طرح الفنان تامر حسني، منذ قليل عبر صفحته الرسمية بإنستجرام، البرومو الدعائي لأحدث أفلامه الفلوس”، المقرر طرحه خلال أيام بالسينمات، ويشاركه البطولة زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن إخراج سعيد الماروق.

خيال مآتة

غاب الفنان أحمد حلمي 3 سنوات بعد فيلمه “لف ودوران” ليعود بتنافس شديد في فيلم “خيال مآته مع الفنانة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، ومن إخراج خالد مرعي.

ولاد رزق 2

طرح المخرج طارق العريان، في سباق أفلام العيد بالجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً وقت عرضه، فيلم “ولاد رزق 2” بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

الطيب والشرس واللعوب

بعد عدة تأجيلات، قررت الشركة المنتجة لفيلم “الطيب والشرس واللعوب”، عرض الفيلم ضمن سباق أفلام عيد الأضحي المبارك، والفيلم بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.

إنت حبيبي وبس

كان من المقرر طرح فيلم “إنت حبيبي وبس” ضمن سباق أفلام عيد الفطر، وقررت الشركة المنتجة تأجيل طرح الفيلم لسباق أفلام عيد الأضحى، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ثروت، محمود الليثي، بوسي، هالة فاخر، ومن إخراج أحمد البدري.