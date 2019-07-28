الفنانة دنيا بطمة أحيت حفلها الغنائي الأخير مع فعاليات مهرجان ” إفران” الدولي الذي حضره من جمهورها ما يقرب من 60 ألف شخص، وخلاله تم تكريمها بدرع من إدارة المهرجان تكريماً لمجهودها و أعمالها الفنية.

وفي هذا الخبر سنكشف لكم عن حقيقة فقدانها وسام الدولة الذي تم تكريمها به من الملك محمد السادس ملك المغرب.

الشائعات

ترددت شائعات بعد تكريمها بالدرع في ختام حفلها الذي كان ضمن مهرجان “إفران” الدولي، وقيل أن الفنانة دنيا بطمة تعرّضت لخيبة أمل كبيرة بعد أن تم سحب الوسامان الملكيان منها اللذان تشرفت بالحصول عليهما من قبل الملك محمد السادس. بينما نفت نجمة أراب آيدول هذه الشائعات وأكدت في تصريح صحفي لها أنها اعتادت الشائعات الوهمية منذ أن حصلت على لقب أراب آيدول.

رسالة شكر من النجمة

ووجّهت النجمة دنيا بطمة رسالة شكر خاصة إلى كل القائمين على إحياء المهرجان، وخاصة بعد أن حصلت على درع التكريم الذي رأت أنه تكريماً مهماً ومحفذاً كبيراً في مشوارها الفني؛ خاصة أن “إفران” لم تقم بمنح تكريماً من قبل إلا للشخصيات الهامة فقط.

هل ستقدم دنيا بطمة أغنية شعبية؟

ومن جانب آخر، قالت النجمة دنيا بطمة أنها تحاول تقديم أغنية شعبية جديدة باللهجة المصرية بعد لاقت أغنيتها الأولى نجاح كبير “الزمن بيدور” التي قامت بطرحها قبل أسابيع وحصلت على نسبة مشاهدات عالية، وصرّحت النجمة أنها تريد تكرار التجربة مرة أخرى ولكنها ستضع بعض الإختلافات بالإشتراك مع مطرب شعبي.

وقد تعرّضت النجمة دنيا بطمة لهجوم خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان “إفران” بعد أن رفض زوجها الرد على أسئلة الصحافة بسبب غضبه من إحدى الصحفيات لأنها تحدثت عن خلافات دنيا بزملائها في الوسط الفني وأصرت بطمة على أن تكون أسئلتهم تخص أعمالها الفنية وما يخص أحداث المهرجان.