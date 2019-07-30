دنيا سمير غانم “هذا هو سبب ابتعادي عن الكبير اوي” .. بالفيديو

صرحت الفنانة دنيا سمير غانم عن كواليس غنائها اغنية حفل ختام كأس الامم الافريقية 2019 للاعلامي عمرو اديب وقالت انه تم ابلاغها بانها سوف تقوم باداء اغنية حفل الختام هي والملحن هشام جمال بفترة قصيرة للغاية ونوهت دنيا انها بذلت قصاري جهدها لتقديم اغنية تليق بمكانة مصر امام العالم واكدت ان الملحن وافق على المشاركة في الحفل بعد ان تأكد ان الاغنية بالغعل تليق ان تمثل مصر .

ولاول مرة دنيا سمير غانم صرحت عن اسباب انسحابها من مسلسل الكبير اوي والذي حقق نجاحا جماهيري والذي ينتظره الكثيرين ومازال المشاهدين يشاهدونه الى الان وقد قامت دنيا سمير غانم بتقديم دور “هدية ” والذي شاركها البطولة الفنان احمد مكي

واكدت دنيا انها دائما تبحث عن ادوار جديدة تقدمها لجمهورها حتى لا يمل من الادوار المتكررة وانها قد ادت اربع اجزاء في مسلسل الكبير اوي وانها لا ترغب ان تقدم الجزء السادس في حالة قرر مكي عمل جزء سادس ويرجع السبب الرئيسي من انسحاب دنيا من مسلسل الكبير اوي هو “ناموس المزريطة” وقد اوضحت دنيا ان جميع العاملين بالمسلسل كانوا يعانون من الناموس وتابعت دنيا سمير غانم باللهجة الصعيدية التي احبها الكثيرين “انا اصولي صعيدية واشارت انها احبت العمل مع الفنان احمد مكي حيث انه يوجد بينهم كميا مشتركة