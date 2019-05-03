رامز جلال يرعب ضيوفه في أول برومو رسمي لـ «رامز في الشلال»

ينتظر الكثيرون من محبي ومتابعي برامج المقالب في شهر رمضان الكريم ما يقدمه الفنان المحبوب “رامز جلال” من مقلب جديد يقع فيه نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة التي تتمتع بشهرة كبيرة, ويستخدم رامز في كل عام حيلة جديدة للإيقاع بضيوف الحلقات بدون علمهم وينجح في خداع الضيوف مما أعطى لبرنامجه طابع خاص أحبه المشاهد وينتظر ردة فعل نجمه المفضل وهو بين أنياب رامز جلال كما تميز أيضا باستضافة نجوم عالميين ونجوم عرب يظهرون لأول مرة في برامج المقالب.

أول برومو رسمي لـ «رامز في الشلال»

طرح رامز أول برومو رسمي لبرنامجه الجديد «رامز في الشلال» الذي سوف يتم عرضه في شهر رمضان على شاشة «ام بي سي مصر». وذلك من خلال صفحته الشخصية الرسمية والموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”, وعلق قائلا: “بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر يارب”.

ومن خلال الإعلان ظهر ضحايا رامز جلال من النجوم وهم يصرخون أثناء تعرضهم للغرق في إحدى الشلالات، وعندما يصلون إلى البر على حافة المياه، تظهر غوريلا تهجم عليهم والتي يتخفى فيها رامز, مما يدخلهم في صدمة كبيرة وعند كشف وجهه للضيوف يكون عرضه للضرب ولإنتقام منه في مشاهد كوميدية, ومن أبرز الفنانين الذين ظهروا في الإعلان “ندى بسيوني، فيفي عبده، أحمد رزق، شيرين رضا، أحمد فتحي، شيماء سيف، سلوى خطاب، حسين شحات لاعب النادي الأهلي”.

برومو "رامز في الشلال" على شاشة MBC مصر في رمضان برومو " #رامز_في_الشلال " على شاشة MBC مصر في رمضانRamez Galal #رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Freitag, 3. Mai 2019

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