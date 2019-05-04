“رامز جلال” ينشر برومو برنامج «رامز في الشلال» ويفصح عن ضحاياه من بينهم “مغني ديسباسيتو”

استطاع الفنان ” رامز جلال ” بخفة ظله الدخول علي جميع العالم العربي من خلال شاشات التليفزيون، وحققت برامجه ملايين المشاهدات، فجعل المشاهدين دائما في حيرة من تخمين فكرة المقالب التي يفاجئ ضيوفه بها حتي أصبح يطلق عليهم “ضحايا رامز”، فمنذ بدء أول برنامج مقالب له في عام 2011 من خلال برنامج “رامز تحت الأرض”.

وبعد النجاح الذي حققه أصبح له برنامج كل عام في رمضان، ولكن بفكرة مختلفة وتوالت البرامج مثل “رامز بيلعب بالنار” و”رامز قلب الأسد”، و”رامز قرش البحر” و”رامز توت عنخ آمون” و”ورامز ثعلب الصحراء” و”رامز واكل الجو” وآخرها “رامز تحت الصفر”2018.

السلسلة مستمرة هذا العام ببرنامج «رامز في الشلال»

فقد نشر رامز البرومو الخاص ببرنامجه علي قناة “MBC مصر” لرمضان2019 وذلك علي صفحته الرسمية بموقع “الفيس بوك”، ولم يكتفي بذلك بل أضاف تعليق:

“بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يأرب، البرومو الرسمي لبرنامج رامز في الشلال”.

فكرة برنامج ” رامز في الشلال”

وتدور فكرته حول تمويه الضيف سوء كان من ممثل أو إعلامي أو لاعب من خلال تلقي اتصال تلفوني من إعلامي لبناني مشهور ليتفق معه علي تصوير إعلان في إندونيسيا بجزيرة بالي

و يحتاج الذهب للمكان إلي قارب فينقلب بالضيف في الماء فيضطر للسباحة حتي ينقذ نفسه من الغرق ويستمر في السباحة حتي يصل للجزيرة وبالتالي يحاول الصعود إلي الجزيرة حتي ينجو بنفسه ويبدأ يلتقط أنفاسه .

فإذا بالجزيرة تتحرك خلال ثواني فيقع الضيف فيحاول الصعود بمساعدة الخشب والعشب فإذا يفاجئ بظهور غوريلا أمامه فيزداد الرعب لدي الضيف ، والغوريلا ما هي إلا” رامز جلال” متنكر هذا العام في شكلها بمساعدة متخصصين وخبراء محترفين وفي النهاية يكشف عن نفسه أمام الضيف وينال جزائه.

برومو "رامز في الشلال" على شاشة MBC مصر في رمضان برومو " #رامز_في_الشلال " على شاشة MBC مصر في رمضانRamez Galal #رمضان_يجمعنا Gepostet von ‎MBC مصر‎ am Freitag, 3. Mai 2019

ضيوف رامز في “رامز في الشلال”