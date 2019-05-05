بالفيديو | نجوم اعترفوا بمعرفتهم المسبقة لمقلب رامز جلال .. هل يؤثر هذا على “رامز في الشلال”

أصبح برنامج المقالب الأشهر والذي يقدمه النجم المصري رامز جلال، منذ عدة سنوات بأسماء مختلفه أخرها هذا العام رامز في الشلال، من أهم برامج الشهر الكريم والذي ينتظره الملايين في مصر وجميع الدول العربية لمشاهدة نجوم الفن والرياضة والمجتمع وهم ضحايا لمقلب تم إعداده بإتقان من فريق عمل كبير وله خبرة واسعة في إعداد وتأمين مثل هذه البرامج، هذه المقالب التي تلاقي استحسان وإعجاب البعض، تلاقي على الجانب الآخر هجوم وانتقاد البعض الآخر الذي يرى أن ما يحدث هو إساءة للفنان ضيف الحلقة، أو تشجيع على أعمال العنف والتي قد تسبب مشاكل مجتمعية كبيرة، كما يرى البعض أن مثل هذه البرامج هو استخفاف بعقول المتابعين لها نظرا للاعتقاد السائد أن مثل هذه البرامج تكون في الغالب “مفبركة” وهذا ما أكدته تصريحات البعض من ضيوف هذه الحلقات في الأعوام السابقة.

نجوم تعترف بعلمها المسبق لمقلب رامز جلال

بعد عرض الإعلان الترويجي لنسخة هذا العام من برنامج رامز في الشلال وظهور لاعب منتخب مصر السابق رضا عبد العال في مشهد من المقلب الذي تعرض له، ظهرت بعض المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي والتي نُسبت للاعب والتي يقول من خلالها “انتظروني في برنامج رامز في الشلال، واعملوا نفسكم مصدقين”.

وبالرغم من خروج اللاعب بعدها بنفسه في فيديو من خلال صفحته الرسمية لينفي هذا التصريح ويؤكد على أن الحلقة حقيقية ولم يتم فبركتها، إلا أن هذا الموقف قد أعاد للأذهان الاعترافات التي ادلي بها نجوم كبار سابقين حول معرفته المسبقة بالمقلب المُعد لهم، وفيما يلي تذكره ببعض هذه النجوم.

رضا عبد العال في حلقة سابقة “رامز تحت الصفر”

من خلال هذا الفيديو وضح عبد العال أنه كان يعلم انه سوف يقوم بتصوير مقلب ولكنه لم يكن يعرف أنه رامز جلال، وأنه كان يعلم أن من يقوم بشخصية كوبر هو شخص مزيف، إلا أنه لم يريد أن يفسد عليهم البرنامج وأكمل تصوير الحلقة.

بيومي فؤاد ورامز بيلعب بالنار

أعلن الفنان بيومي فؤاد في الفيديو القادم أنه علم من خلال مصادر بما سيتم خلال الحلقة، ولكن هذه المصادر لم تكن رامز جلال، وأكد أن كبار السن من أمثاله يجب أن يتم إعلامهم حتي لا يتسبب هذا المقلب في أخطار كبيره عليهم

عبد الباسط حمودة ومقلب رامز قرش البحر

في هذا الفيديو عندما سألت المذيعة حمودة هل كنت تعلم بمقلب رامز جلال؟ أجابها بنعم طبعا وأطلق ضحكة كبيرة.

المخرجة ايناس الدغيدي ومقلب رامز تحت الأرض

أقرت الدغيدي بمعرفتها الكاملة بالمقلب قبل تصويره من خلال هذا الفيديو.

كريم فهمي ومقلب رامز تحت الصفر

أكد كريم بالرغم من انه لم يعلمه أحد بالمقلب إلا أنه عرف بمفرده، ولكنه لم يكن يعلم تفاصيل المقلب.