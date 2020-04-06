“رامز مجنون رسمى”.. تفاصيل برنامح رامز جلال فى رمضان 2020 ..وموعد عرض البرنامج الجديد

ينتظر الملايين في الوطن العربى برنامج رامز جلال الذى يرسم البسمة على وجوه المشاهدين كل عام نظرا لما يقدمه من مقالب مضحكه مع الفنانين ونجوم الرياضة فى الوطن العربى، لذا ينطلق برنامج رامز جلال الجديد”رامز مجنون رسمى” على قناة mpc مصر فى رمضان 2020، ويستضيف رامز جلال مجموعة من نجوم الفن والرياضة طوال شهر رمضان الكريم، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الإعلانية للبرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة، ويستعين الفنان رامز جلال بالفنانة”اروى” فى المشاركة معه فى البرنامج، وينطلق البرنامج الجديد للفنان رامز جلال بإسم”رامز مجنون رسمى” والذى يتم تصوير فى جزيرة الفلبين، لذا نقدم لكم من خلال هذا المقال ضحايا الفنان رامز جلال وفكرة البرنامج عبر موقع كلمة دوت اورج.

ضحايا رامز جلال فى رمضان 2020

يستضيف النجم رامز جلال فى برنامجه الجديد مجموعة من الفن والرياضة منهم الاتى:

الكابتن سيد عبد الحفيظ.

الفنان الشعبي حسن شاكوش.

المطرب عمر كمال.

الفنانة أنغام.

الفنانة جواهر.

الفنان اشرف عبدالباقي.

الفنان محى إسماعيل.

الفنان احمد سعد.

الفنانة هنادى محمد.

الفنان أحمد العوضي.

موعد برنامج رامز جلال الجديد فى رمضان

ينطلق برنامج رامز جلال فى رمضان 2020 على قناة mpc مصر بعد آذان المغرب مباشرة اى وقت الإفطار كل يوم ولمدة ثلاثون يوما.

فكرة برنامج رامز جلال”رامز مجنون رسمى”

تأتى فكرة برنامج رامز جلال الجديد فى رمضان وهو يقوم بتصوير اعلان مع ضيف من أصدقائه فى الوسط الفني وبعد وصول الفنان يحدث بركان كبير تحدث حالة كبيرة من الرعب، نجح رامز جلال فى الموسم الماضى فى تحقيق نسب مشاهدة عالية فى برنامج رامز فى الشلال.