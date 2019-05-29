رانيا يوسف تكشف سبب إرتداء فساتين مثيرة في المهرجانات!

تم إستضافة الفنانة المصرية رانيا يوسف في قناة العربية لإجراء مقابلة في الفقرة المعروفة بإسم “تفاعلكم” الذي يطرح خلاله أسئلة محرجة أحياناً من قبل المذيعة السعودية سارة الدندراوي. وهذا البرنامج يشبه الإستجواب حيث يتم محاورة الضيف من وراء ظهره ويكون عادةً متوتراً.

تفاعلكم يستضيف رانيا مع سارة دندراوي

من المعروف قضية رانيا يوسف حول إرتداءها فستان مثير يكشف أجزاء حساسة من جسدها في مهرجان القاهرة السينمائي بختامه في الدورة الأربعين. وهنا تساءات الإعلامية الدندراوي في “العربية” عن سبب تكرار الإطلالة الجريئة مرة أخرى بعد الإعتذار الأول في مهرجان القاهرة، كان السؤال حقيقة عما اذا كانت الفنانة يوسف تسعى لإثارة الجدل بهذا الظهور المثير؟ أجابت الممثلة المصرية: لا انا أقوم بإرتداء الموضة..أحاول أبقى متبعة الموضى.

فستان رانيا يوسف

وفي 2018، كانت بررت الفنانة ظهور مناطق حساسة نتيجة إرتفاع أحد البطانيات من دون قصد في دار الأوبرا في 29 نوفمبر 2018 . وهو الأمر الذي أثار الغضب في الشارع المصري وعلى إثره قدمت إعتذاراً خلال مداخلة على قناة mbc مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

فيما كان للإعلامية ريهام سعيد موقف دفاعي عن رانيا، معتبرة ان المذنب هو المصور الذي قام بإلتقاط الصور من الخلف وعليه يجب محاكمته، يأتي ذلك بعد قيام محاميين مصريين برفع دعوى مستعجلة لدى النائب العام ضد رانيا بتهم التحريض على الفجور في مصر.