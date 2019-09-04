رجاء الجداوي| الأم أهم من الأب، وموت الزوج قبل الزوجة مفيد للأسرة

الممثلة المصرية وعارضة الأزياء “رجاء الجداوي”، تبلغ الآن من العمر 80 عاماً، اسمها الحقيقي هو “نجاة حسن الجداوي”، من أقدم الفنانات المستمرات في العمل بالمجال الفني حتى اليوم إلى جانب الفنانة القديرة “نادية الجندي”، بدأت العمل بالمجال الفني منذ عام 1958 وكانت أولى أعمالها الفنية فيلم (غريبة)، ثم شاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال من مسلسلات ومسرحيات وأفلام.







حوار الفنانة رجاء الجداوي مع الإعلامي عمرو أديب

طرح الإعلامي الكبير عمرو أديب، سؤال غريب جداً من نوعه أثناء حلقته، أثار هذا السؤال حالة من الجدل الواسع، وكان السؤال هو: “إنك تحب تموت الأول أم شريك حياتك؟”، وأثار هذا السؤال استغراب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه ليس بيد البشر التحكم في وفاتهم ولكن هذا بيد الله وحده.







ردت الفنانة رجاء الجداوي على هذا السؤال، نظراً لأنها تشارك الإعلامي عمرو في تقديم بعض فقرات برنامج (الحكاية)، بأن اليتيم هو من يفقد أبوه ولكن من يفقد أمه يطلق عليه “لطيم” أي “بيتلطم”، لأن بموت الأم يهتز البيت بأكمله، كما أوضحت بأن الحياة في البيت تستمر بحياة الأم، لأنها مكملة البيت ومسيرته حتى مع وجود الأب هي كل شيء، وذكرت بأن مع وفاة الأم الرجل يتبهدل لأنها هي الأفيد للأسرة وكل حاجة حلوة بالبيت، واختتمت حديثها بأن كل هذا بأمر الله وكل شخص يمشي بميعاده الذي كتبه الله له، وبأن الأم هي الأفيد للأولاد بعد وفاة الأب.

ابنة الفنانة رجاء الجداوي







يذكر بأن الفنانة “رجاء الجداوي”، تزوجت مرة واحدة فقط من الكابتن “حسن مختار”، الذي رحل في عام 2016، وقد أنجبت منه ابنتها الوحيدة “أميرة”، وعلى الرغم من شهرة والدتها الفنانة إلا أنها ظلت محافظة على ارتدائها للحجاب واحتشامها.





