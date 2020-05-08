رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة ينشر صورة جديدة له مع زوجته ياسمين صبري بمنزلهما

نشر رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة منذ ساعات قليلة صورة جديدة له مع زوجته النجمة المتألقة ياسمين صبري في منزلهما، ولم يعلق رجل الأعمال على الصورة وإنما اكتفى بوضع باقة من القلوب الحمراء عليها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

أبو هشيمة ينشر صورة جديدة لزوجته ياسمين

وفور نشر الصورة الجديدة انهالت عليها التعليقات من الأصدقاء والمعجبين، متمنيين لهما السعادة والتوفيق في حياتهما الزوجية الجديدة، والتي بدأت بنهاية شهر أبريل الماضي حيث عقد أحمد أبو هشيمة قرانه على النجمة ياسمين صبري في حفل اقتصر على بعض الأصدقاء المقربين والأهل بما لا يتجاوز العشرة أفراد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى الجانب الآخر تشارك الفنانة ياسمين صبري هذا العام بمسلسل جديد “فرصة ثانية” لتدخل به السباق الرمضاني وسط حشود من المتابعين لها ولأعمالها، ويشاركها البطولة نخبة من الفنانين ومن أبرزهم الفنانة أيتن عامر، وأحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر ومحمود البزاوي وألفنان أشرف زكي ومن إخراج مرقس عادل.

نبذة عن حياة رجال الأعمال الشهير أحمد أبو هشية

ولد رجل الأعمال أحمد حمدي أبو هشيمة بمحافظة القاهرة في يوم الحادي عشر من شهر يناير لعام ألف تسعمائة وخمسة وسبعون ميلادياً، يرأس أبو هشيمة مجموعة حديد المصريين إحدى الشركات البارزة في إنتاج الحديد عام 2010.

والدته هي السيدة ليلى وكثيراً ما تهتم بالأعمال الخيرية، أما والده فكان ضابط شرطة، ترعرع أبو هشيمة في حي الكورية في منطقة مصر الجديدة تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي واستمر زواجهما لمدة 6 أعوام انتهت بانفصالهما منذ عامين تقربياً.