رحيل الفنانة “فوزية عبد العليم” عن عالمنا بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا الفنانة فوزية عبد العليم، وأكدت خبر وفاة الفنانة فوزية عبد العليم عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية،الفنانة “نهال عنبر”، وتوفيت الفنانة القديرة في يوم الأحد الماضي، وتم دفنها في محافظة المنوفية بعد كفاح، وصراع طويل مع المرض، ونشرت ابنتها الدكتورة “نيفين خليفة” على حسابها على “الفيسبوك”قائلة: “ماتت أمي الحاجة فوزية عبد العليم، ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي افنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفء، سامحيني يا امي إذا كنت قصرت في حقك، ولا اي كلمة هتوفيكي حقك يا ست الحبايب، ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكي ولا نظرة في عنيكي، ولا اي حزن هيرجع ظفرك، مع السلامة يا أمي”.

كما نعى الفنان الكبير “محمد هنيدي” وفاة الفقيدة عن طريق تغريدة على حسابه على تويتر قائلاً :”مع السلامة يا أم جاد” ونشر مقطع فيديو تُخلدهُ الذاكرة من فيلم “صاحب صاحبه” مع الفنانة القديرة “فوزية عبد العليم”، والفنان “محمد يوسف”

وكان من أبرز أدوار الفنانة فوزية عبد العليم دورها في فيلم “صاحب صاحبه” حيث ظهرت بدور الأم للفنان “أشرف عبد الباقي” ، وأبدعت بدورها كأم حنونة كما أجادت دورها الكوميدي في الفيلم، وشاركت الفنانة فوزية عبد العليم أيضاً في مشهد مهم من فيلم “جاءنا البيان التالي”، وكان ببطولة كل من الفنانة “حنان ترك” والفنان “محمد هنيدي”

وبعد رحيل، ووفاة الفنانة القديرة ندعو الله أن يتقبلها في رحمته و أن يُلهم أُسرتها الصبر والسلوان