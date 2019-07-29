رشاقة سمية الخشاب في حفل افتتاح مهرجان سينما الشاطئ

حضرت الفنانة المصرية سمية الخشاب حفل افتتاح مهرجان سينما الشاطئ الذي أقيم بمدينة الهرهورة في المغرب، كما أنه تم تكريمها خلال المهرجان.ولفتت أنظار معجبيها أناقتها بالرداء الأحمر ورشاقتها…

أناقة سمية الخشاب

إرتدت الفنانة المصرية سمية الخشاب رداء أحمر أظهرها برشاقة لافتة، وهو ستايل خاص من تصميم شريف نصر، وتزينت بمكياج لافت و قوي، وكما أنها جعلت شعرها منساب على كتفيها وتظهر جماله باللون الأسود، في وحرص على تنسيق إطلالتها الإستايلست إيهاب العدلي.

كما شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها بمجموعة صور إلتُقطت لها في الحفل، على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بقولها: “شكرااا لمهرجان سينما الشاطئ بالهرهوره التكريم وحفل الافتتاح كان رائع واستقبال الجمهور أسعدني جدااا”.

تهنئة من الجمهور

على مواقع التواصل الإجتماعي إنهالت الإعجابات والتعليقات بشكل كبير على صور الفنانة سمية الخشاب كما قام جمهورها بتهنئتها بالتكريم، وعبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجميلة وخسارتها لوزنها الزائد وظهورها بأناقة ورشاقة مبهرة.

سمية وطلاقها من أحمد سعد

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان القدير أحمد سعد منذ فترة وجيزة، وذلك بعد زواج استمر بينهما لمدة عامين، وقام الفنان أحمد سعد بالإعلان عن خبر الطلاق على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، وحين إنتشار خبر الطلاق أصبح كل منهما يصرح بإتهامات تشوه صورة الآخر أمام الجمهور, وإتَهَم أحمد سعد سمية بأنها إستولت على شقته ونصبت عليه بينما أشارت سمية بتصريحاتها أمام جمهورها أنها دخلت المستشفى وكدت أن تموت وذلك بسبب أحمد سعد, وذلك بسبب ضربه لها مما أدخلها في حالة غيبوبة وتم نقلها إلى العناية المركزة وكانت حالتها خطيرة جداً وأقيمت لها عملية جراحية لإستئصال الطحال…