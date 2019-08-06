رفضت والدته الزواج من «إيمي» لهذا السبب ولقى شقيقه حتفه أمام عينه.. محطات في حياة الفنان «حسن الرداد»

حسن الرداد أو كما أطلق عليه لقب وهو مهند العرب نظراً لوسامته وجماله، وهو ممثل مصري وهو ابن الفنان نبيل الرداد وهو من مواليد عام 1984 وتخرج من كلية التجارة وتخرج بعدها من معهد الفنون المسرحية، ولقد شارك في الكثير من الأعمال السينمائية من أشهر تلك الأعمال الفنية هي مسلسل ” الدالي، الجماعة ” ولقد شارك في الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين السينما والتليفزيون من أشهرتلك الأفلام ” زنقة ستات، كف القمر، الأنسة مامي، نظرية عمتي ” وغيرها من الأعمال الفنية.

موت أخيه

توفى شقيقه الأصغر في حادث سيارة أما عينيه منذ عدة سنوات، حيث حكى قصة الحادث وهي عندما كان يقود هو السيارة ومعه شقيقه ووالدته وكان شقيقه يجلس في المقعد المجاور له وكانت والدته تجلس في المقعد الخلفي، وفوجئ بتصادم سيارة نقل كبيرة لسيارته وفقد خلال هذه الحادثة أخيه الأصغر له.

ظهرت شائعات كثيرة حوله عن علاقات كثيرة منها حول ارتباطه بالفنانة حورية فرغلي ولكنه رد على هذه الشائعات أنه معتاد عليها ولم يشعر بالضيق من هذه الشائعات، كما أن ظهرت شائعات حول زواجه من الفنانة ميريام فارس، ولكنه نفى تلك الشائعات.