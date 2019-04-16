رمضان 2019 يشهد عودة الكاميرا الخفية وإسماعيل يسري بعد غياب لسنوات طويلة

بعد غياب طويل ، يقوم إسماعيل يسرى، والذي يعتبر أشهر مقدمي برامج الكاميرا الخفية، بتسجيل 30 حلقة من البرنامج للعرض في رمضان هذا العام، وتحمل الحلقات الجديدة عنوان “تعيش وتاخد غيرها”، وقام يسري بإهداء البرنامج لاسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، والذي يعتبر رائد تقديم هذا البرنامج في مصر والأب الروحي للكاميرا الخفية، والحلقات الجديدة فكرة وإخراج إسماعيل يسري ومن تنفيذ دار الإنتاج الفني.

تاريخ الكاميرا الخفية في العالم العربي

تتميز هذه البرامج في العالم العربي، بأن حلقاتها يومية وليست أسبوعية؛ وترتبط دوما بشهر رمضان، وكانت بدايات الكاميرا الخفية عربيا، هي النسخة المصرية في عام 1983 بنفس صيغة “كاندد كاميرا” الأمريكية، وقدّمه الممثل الكبير الراحل فؤاد المهندس، ومثّل فيه إسماعيل يسري ومحمد جبر، وكان من إعداد وإخراج طارق زغلول وإنتاج وكالة طارق نور.

وفي عقد التسعينيات، قام الممثل الكوميدي إبراهيم نصر بإعداد وتقديم البرنامج لعدة مواسم، وكان أشهر الشخصيات التي قدمها شخصية “زكية زكريا”.

ومن أشهر البرامج حاليا، ما يقدمه الممثل رامز جلال منذ عدة مواسم بداية من رامز قلب الأسد في 2011.

ويرى النقاد أن القليل من هذه البرامج يعتبر جيّد وناجح؛ ولكن الكثير منها يعتبر هابط ويعتمد على أفكار رديئة لأنها تعتمد على ترويع الشخص أو إهانته، ومع كثرتها وانتشارها، شكك البعض في مصداقية بعض برامجها، وذلك بالتشكيك في غش المشاهدين، بالاتفاق المسبق على التمثيل والتزييف، وهو ما يهدم الجوهر الرئيسي لبرنامج الكاميرا الخفية، والذي يعتمد على التلقائية وعدم إدراك الضيوف لوجود الكاميرا.

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