نقل ريهام سعيد للمستشفي بسبب تعرضها لوعكه صحية عقب مشاجرتها مع ايتن عامر

تم نقل المذيعة ريهام سعيد إلي المستشفي بسبب تعرضها لوعكه صحية وهناك سببين لهذه الوعكة الصحية السبب الأول إذا كانت بسبب الحرب الكلامية التي حدثت بين ريهام سعيد و الفنانة ايتن عامر عقب إذاعة برنامج شيخ الحارة والتي تقدمه الإعلامية بسمه وهبه والذي يذاع على قناة القاهرة والناس.

السبب الثاني هو زيارة ريهام سعيد للمذيع شريف مدكور بعد إجرائه لعملية جراحية لاستئصال ورم خبيث بالقولون ولكن لم يتم نشر حتي الآن أي سبب مرضي لدخول ريهام سعيد إلى المستشفي، وموقع كلمة دوت أورج يتمني الشفاء العاجل للمذيعة ريهام سعيد.

ريهام سعيد وردها على كلام ايتن عامر

قامت المذيعة بسمه وهبه بسؤال ايتن عامر في رأيها الفني في ريهام سعيد كممثلة وكان رد ايتن بأن ريهام سعيد فنانه جيدة تحتاج إلى أخذ كورسات لكي تقوي نفسها في التمثيل حتي تتقنه بشكل أكبر وقامت بذكر دورها في مسلسل شارع عبد العزيز حيث قامت ريهام بدور فتاة صعيدية ولم تتقن اللهجة والدور بشكل كبير.

أقرأ أيضا:

تعرف على سبب انتشار صراصير الليل في الحرم المكي وبعض المنازل المجاورة له

فنانات وقعوا ضحايا عمليات تجميل منهم 4 فارقوا الحياة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019

من جانب أخر ذكرت ايتن عامر خلال حديثها مع المذيعة بسمه وهبه بأنها تحب ريهام سعيد خاصة عندما تظهر في الأعمال الدرامية بدون مكياج وعندما شاهدت ريهام سعيد الحلقة قامت بنشر ردها على موقع الصور انستجرام حيث نشرت صوره لها وتحتها هذا التعليق:

“ايتن عامر مش هارد عليكي احتراما لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك وأنا ما تعودتش أوجع حد. بس انتي صعبانه عليه”.

وبعد نشر هذا التصريح قام معد برنامج صبايا الأستاذ خالد صواف بنشر صورة ريهام سعيد وهي داخل المستشفي معلقا عليها ألف سلامة عليكى.

شاهد الفيديو: