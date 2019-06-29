ريهام سعيد تصاب بمرض بكتيري في الوجه .. وردود أفعال للنجوم من أجل مساندتها

أعلنت الإعلامية المصرية المشهورة ومقدمة البرامج المصرية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض في الوجه ” بكتيري ” ، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام ، حيث قالت : ” حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا” ، هذا وقد طالب العديد من الأطباء المشرفين على حالتها أن تستريح الإعلامية لمدة شهر ، وسوف تجرى الإعلامية عملية جراحية من أجل مواجهة هذا المرض البكتيري الخطير ، وقد تحدث العديد من الأطباء عن تخوفهم من تمدد المرض إلى المخ .

ريهام سعيد تعاني من حالة نفسية صعبة بعد مرضها

كشف مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد إنها تعاني من حالة نفسية صعبة وسيئة ، ولا تجيب الإعلامية عن إى وسيلة للتواصل معها ، وذلك بعد أن تأكد إصابتها بميكروب خطير في الوجه ، وقد أكد المصدر أن الإعلامية سوف تخضع لراحة تامة لمدة شهر تقريباً ومنع الزيارات ، وأنها سوف تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادم ، لاسيما بعد تحذير الممرضين من وصول هذا الميكروب إلى المخ ، الذي سيؤدي إلى الوفاة .

ردود فعل النجوم بعد إصابة الإعلامية ريهام سعيد

بعد أن تأكد إصابة الإعلامية ريهام سعيد قام العديد من النجمات الإعلامية بدعمها ، حيث كشفت الفنانة ريم البارودي سعت لدعم الإعلامية ريهام سعيد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فعلقت على وصيتها قائلة : بعد الشر عليكي حبيبتي ، وربنا يخليكي لينا وإن شاء الله حتبقي زي الفل وكل الناس بتدعيلك وأنتي قد كل الإزمات ربنا يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي ” .

وقد ساندت بدرية طلبة من خلال تعليقها على الإعلامية : ” ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذي والمؤذيين ” .وكذلك الفنانة دينا ردت قائلة : ” حبيبتي ربنا يديكي طولة العمر ، شده وتزول إن شاء الله تبقي زي الفعل . ألف سلامة عليكي “.