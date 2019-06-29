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ريهام سعيد تصاب بمرض بكتيري في الوجه .. وردود أفعال للنجوم من أجل مساندتها

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
ريهام سعيد تصاب بمرض بكتيري في الوجه .. وردود أفعال للنجوم من أجل مساندتها
فيديو ريهام سعيد

أعلنت الإعلامية المصرية المشهورة ومقدمة البرامج المصرية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض في الوجه ” بكتيري ” ، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام ، حيث قالت : ” حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا” ، هذا وقد طالب العديد من الأطباء المشرفين على حالتها أن تستريح الإعلامية لمدة شهر ، وسوف تجرى الإعلامية عملية جراحية من أجل مواجهة هذا المرض البكتيري الخطير ، وقد تحدث العديد من الأطباء عن تخوفهم من تمدد المرض إلى المخ .

ريهام سعيد تعاني من حالة نفسية صعبة بعد مرضها

كشف مصدر مقرب من الإعلامية ريهام سعيد إنها تعاني من حالة نفسية صعبة وسيئة ، ولا تجيب الإعلامية عن إى وسيلة للتواصل معها ، وذلك بعد أن تأكد إصابتها بميكروب خطير في الوجه ، وقد أكد المصدر أن الإعلامية سوف تخضع لراحة تامة لمدة شهر تقريباً ومنع الزيارات ، وأنها سوف تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادم ، لاسيما بعد تحذير الممرضين من وصول هذا الميكروب إلى المخ ، الذي سيؤدي إلى الوفاة .

ردود فعل النجوم بعد إصابة الإعلامية ريهام سعيد

بعد أن تأكد إصابة الإعلامية ريهام سعيد قام العديد من النجمات الإعلامية بدعمها ، حيث كشفت الفنانة ريم البارودي سعت لدعم الإعلامية ريهام سعيد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فعلقت على وصيتها قائلة : بعد الشر عليكي حبيبتي ، وربنا يخليكي لينا وإن شاء الله حتبقي زي الفل وكل الناس بتدعيلك وأنتي قد كل الإزمات ربنا يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي ” .

وقد ساندت بدرية طلبة من خلال تعليقها على الإعلامية : ” ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذي والمؤذيين ” .وكذلك الفنانة دينا ردت قائلة : ” حبيبتي ربنا يديكي طولة العمر ، شده وتزول إن شاء الله تبقي زي الفعل . ألف سلامة عليكي “.

 

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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