ريهام سعيد تكتب وصيتها بعد إصابتها بمرض في الوجه

نرصد لكم متابعينا الكرام وعشاق الدراما العربية والفن والمنوعات العربية من خلال موقع كلمة دوت أورج كافة تفاصيل إصابة ريهام سعيد بمرض خطير ، حيث أعلنت الإعلامية المشهورة ريهام سعيد عن إصابتها بمرض في الوجه ، وقد طلبت من جمهورها الدعاء لها ، وذلك من خلال صفحتها على موفع التواصل الإجتماعي إنستقرام ، وقد كتبت الإعلامية المشهورة ريهام ما يلى على حسابها : ” حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا”.

ريهام سعيد تصاب بمرض بكتيري يصيب الوجه

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد على انها سوف تقوم بعملية جراحية من أجل مواجهة هذا المرض ، وقد طالب العديد من الأطباء أن تستريح لمدة شهر على الأقل ، وقد أثار ما نشرته الإعلامية ريهام سعيد قلق جمهورها ، وقد دعت الفنانة ريم البارودي ، صديقتها المقربة إلى الإعلان عن إصابتها بمرض في الوجه وقد وصف بأنه خطير على حسب ما قالته ريم البارودي .

من هي ريهام سعيد

هي مذيعة مصرية ومقدمة برامج وممثلة مصرية تبلغ من العمر 44 سنة ، وقد شاركت الإعلامية في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتعمل الإعلامية على تقديم برنامج صبايا الخير ،وقد بدأت حياتها المهنية مذيعة ببرنامج صبايا في أحدى القنوات الفضائية ، ورغم الانتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها ريهام سعيد لجرأتها في تقديم برنامجها .