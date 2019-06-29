ريهام سعيد لمحبيها : سامحوني لما أموت .. بعد إصابتها بمرض قاتل

نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الإجتماعي الإسنتقرام صورة مكتوب عليها : “الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة..فالموت لا يستأذن أحد” ، وقد نشرت الإعلامية ذلك بعد أن تأكد خبر إصابتها بمرض بكتيري يصيب الوجه ، ويؤدى إلى الموت في حال لم يتم علاجه بشكل سريع ، وقد أعلن الأطباء المشرفين على حالتها على أنه يتوجب عليها ان تخضع لراحة تامة لمدة شهر كامل ، وبالإضافة إلى إستخدام العديد من العلاجات والعمليات الجراحية من أجل منع تمدد الميكروب إلى المخ ، وذلك لصعوبة الحالة في حال تمدد هذا الميكروب .

ريم الباردوي تطلب من محبيها الدعاء لـ ريهام سعيد

بعد أن تعرضت الإعلامية ريهام سعيد لازمة الصحية الصعبة التي تم بها ، فقط طالبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لصديقتها الإعلامية ريهام سعيد ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستقرام ، وقد نشرت ريم البارودي صورة لريهام سعيد وقد وجهت رسالة مؤثرة لها جاء فيها :” أنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي و انتي حموله وقوية بالله وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح وإن شاء الله هتعدي وهتقومي يارب يشفيكي ويعفيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوي الشاشة قريب ”