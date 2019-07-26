ريهام سعيد : “مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد و شكر”

تستأنف الإعلامية ريهام سعيد برنامجها صبايا الخير على قناة الحياة من جديد، وذلك يوم الأحد القادم، وذلك بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لبرنامج صبايا الخير على الفيس بوك، وذلك بعد شفاءها من الأزمة الصحية والمرض الذي أصابها مؤخرا.

هذا وقد أعلنت صفحة برنامج صبايا الخير في وقت سابق عن أصابة الإعلامية والفنانة ريهام سعيد بمرض جلدي خطير، وأنها تمر بأزمة صحية خطيرة، وطلب ادمن الصفحة من متابعيها الدعاء بالشفاء العاجل لها.

وفي أول تعليق لريهام سعيد على على عودتها للعمل مرة أخرى واستئناف حلقات برنامجها صبايا الخير من جديد على قناة الحياة يوم الأحد القادم، كتبت على الحساب الشخصي لها على انستجرام امس الخميس” : “مش مصدقة إني راجعة شغلي، صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد و شكر.. صبايا الأحد القادم على قناة الحياة.. وحشتوني”.

وفي وقت سابق كتبت الإعلامية ريهام سعيد أول امس الأربعاء على صفحتها الرسمية قائلة” الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية.. و بيقول لي ده حصل معجزة.. المعجزة دي حصلت بدعاءكم.. بجد شكرًا.. للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركة لأن ابتدأ يظهر أعراض اكتئاب شديد و محطوطة تحت الملاحظة ٣ شهور”.

والجدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد انتشرت خلال الفترة الماضية الكسير من الأخبار الكاذبة عنها واهم هذه الشائعات كانت إشاعة وفاتها، لكنها نفت الإشاعة برسالة طمئنت فيها جمهورها، وقالت لهم أنها بخير وأنها تحتاج إلى دعوات متابعيناها لانها ستجري عملية جراحية.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد شاركت في العديد من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية، ومن الأدوار الفنية التي كانت لها شهرة واسعه دورها في مسلسل ابن حلال بطولة الفنان محمد رمضان والتي كانت تقوم فيه بدور صحفية تساند حبيشه في أخذ حقه وأظهار برائته.