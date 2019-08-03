أثارات الفنانة الشابة منه عرفة الجدل بعد التصريحات الأخيرة التي أعلنت عنها خلال لقاء على “ام بي سي”، أمس الجمعة، عن تفاصيل حياتها، حيث كشفت الفنانة الشابة منه عرفة عن زواجها للمرة الأولى على السوشيال ميديا، كما تحدثت عن تفاصيل حياتها الآخرى، نرصدها لكم عبر السطور التالية.

تفاصيل زواج الفنانة الشابة منة عرفة

كشفت الفنانة الشابة منه عرفة عن زواجها لأول مرة، وأن لديها طفل، كما أكدت لجمهورها من الشباب، بأنها لم تعد تلك الطفلة التى تركزت فى أذهان الجمهور خلال فيلم مطب صناعي مع الفنان أحمد حلمي منذ 13 عام، كما كشفت خلال حوار على قناة “إم بي سي” أن الصور التي تقوم بنشرها على انستجرام، تكون جلست تصوير تابعة لأغلفة المجلات، وذلك بعد الهجوم التي تتعرض له الفنانة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت الفنانة الشابة منة عرفة أنها لا تكون صاحبة قرار إظهارها والتحكم فى ملابسها والمكياج، وأنها لم تقصد أبداً الظهور بشكل مثير، وأنها الآن “أم” لطفل.

آخر أعمال منة عرفة

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة، تقوم حالياً فى بطولة مسلسل “بحر” مع الفنان ماجد المصرى، محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان، ومن إنتاج سينرجى، ومن المقرر عرضه نهاية أغسطس الحالى أو بداية شهر سبتمبر المقبل.