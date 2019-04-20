زوجة الفنان علي ربيع تكشف التفاصيل الكاملة وراء انفصالهما… طردني من المنزل أنا وبنتي من أجل والدته

كانت علاقة الفنان علي ربيع وزوجته ندى محمود ليلة أمس حديث السو شيال ميديا بعد أن خرجت الزوجة على وسائل التواصل الإجتماعي بثلاثة بوستات لكي تكشف عن الخلافات بينها وبين زوجها وذلك في وسط أنباء عن انفصالهم، حيث أكدت ندى محمود أن والدة علي ربيع تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها.

حيث قالت زوجة علي ربيع على موقع السوشيال ميديا: لو الأكونت بتاعي اتقفل اكيد هتكونوا عرفين مين!

ونشرت ندى محمود عبر حسابها على “الفيس بوك” عن أسباب الخلاف مع الفنان علي ربيع وهي تقول: “أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها وهي وبنتك متترددش ياقلب أمك… شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”، ثم تعود ندى محمود لتنشر نفس البوست على خاصية الأستوري على استجرام، مع تعليق “حسبي الله ونعم الوكيل”، وذلك مع بوست أخر جاء فيه: “طبعا يا جماعة لو الأكونت بتاعي اتقفل اكيد هتكونوا عرفين مين اللي عمل كدة“.

طليقة الفنان علي ربيع أضافت أيضا: “أنا خصيمة أي حد ظلمني انا وبنتي أو اثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله.. اليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل”.

يذكر أن الفنان علي ربيع قد أعلن عن حفل زفافه من ندى محمود، بحضور نجوم الفن وذلك في شهر سبتمبر من عام 2015، بعد أن تعرف على زوجته في أحد عروض البالية ونشأت قصة حب بينهما توجت بالزواج.

ومن ثم رزق علي ربيع بطفلة وحيدة من طليقته في شهر مايو عام 2018 وأطلق عليها اسم “مليكة”.

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