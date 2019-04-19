زوجة على ربيع تؤكد طردها من المنزل هي وبنتها “شكرا يا قلب أمك”

منشور من حساب ندي محمود زوجة الممثل علي ربيع وبطل مسرح مصر يثير الجدل علي السوشيال ميديا حول وجود مشاكل وخلافات بينها وبين زوجها علي ربيع وانتهي الأمر بطردها هي وبنتها من المنزل ويشير المنشور علي انستجرام ان سبب تلك المشاكل هي والدة الممثل علي ربيع.

نشرت ندي محمود منشور علي موقع الصور الشهير “إنستجرام” ويحتوي البوست علي “أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هى وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة..أنا خصيمة أى حد ظلمنى أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبى فى حياتى وخربهالى وعند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامة نلتقى أمام الله”.

وقالت في الخاتمة انا وبنتك خصيمتك يوم القيامة وفوضت امري اليك يا الله

← إقرأ أيضاً: