زوجته فنانة شهيرة خلعت الحجاب وعادت إلى التمثيل وابنته فنانة شابة… معلومات عن الفنان “أحمد صيام”

أحمد صيام ، فنان مصري قدير، يبلغ من العمر الآن أربعة وستون عاماً، من مواليد محافظة المنصورة، شارك في العديد من الأعمال الفنية بالتليفزيون المصري من مسلسلات وأفلام، مثل: للعدالة وجوه كثيرة – زهرة وأزواجها الخمسة – خارج على القانون – حرب الجواسيس – عبودة ماركة مسجلة – عريس دليفري – حاميها وحراميها – الشك – على كف عفريت – نيران صديقة – مدرسة الأحلام – عصابة بابا وماما – المغامرون الخمسة – السفارة في العمارة – تاجر السعادة، وغيرهم العديد من الأعمال، دخل عالم الفن والتمثيل عن طريق الصدفة، فقد اكتشفه المخرج “شاكر خضير” أثناء دراسته بكلية التجارة، فقد عرض عليه أن يقود بطولة لمسرحية (كرنفال الأشباح) فوافق على تلك العرض، وكان أول عمل شارك به مسرحية (الرهائن)، وكانت تلك المسرحية تمهيداً لباقي أعماله الفنية.

سبب خلع زوجة الفنان “أحمد صيام” للحجاب:

لا يعرف الكثير من الجماهير والمتابعين للفنان بأن زوجته من الوسط الفني ودكتورة جامعية وهي الفنانة “رانيا فتح الله”، شاركت في عدة أعمال تليفزيونية ومنها: القطة العميا – ستات قادرة – كيد الحموات – رأفت الهجان – عائلة الأستاذ شلش) وغيرهم.

تحدثت الفنانة رانيا عبر مداخله تليفزيونية ببرنامج (صح النوم)، للإعلامي “محمد الغيطي”، تروي تفاصيل خلعها للحجاب قائلة، (لم يجبرني أحد على لبس الحجاب أو خلعه، وبأن تلك القرار كان قرارها منفردة، وقالت بأن الحجاب لا يضيف إلى علاقتها بربنا شيء، وبأن علاقتها قبل ارتداؤه مثل علاقتها بعد خلعه، وبأن الدين لله والوطن للجميع، وأن تلك السلوك سلوك شخصي وخاص بها).

ابنة الفنان “أحمد صيام”:

ابنة الفنان “أحمد صيام” فنانة شابة من الفنانات الصاعدات بالوسط الفني، شاركت “بسنت أحمد صيام” في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل (هذا المساء) في عام 2017.

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